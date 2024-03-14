Наиболее существенное падение цены наблюдается у младшей модели RTX 4070 Super, которую теперь можно купить за 589 евро

Ресурсы ComputerBase и PC Games Hardware сообщают, что пользователи теперь смогут приобрести видеокарты NVIDIA RTX 40 SUPER по цене ниже той, которую за них просили при первом выпуске 2 месяца назад. Хотя следовало ожидать определенных колебаний цены, что не было бы особенно удивительными для прошлых выпусков графических процессоров, карты RTX 40 SUPER, похоже, достигли этого момента намного быстрее.

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Как сообщают немецкие средства массовой информации, карта RTX 4070 SUPER, дебютировавшая по цене 599 долларов и 659 евро, уже продается по цене 589 евро. Цена RTX 4070 Ti SUPER, дебютировавшей по цене 799 долларов/889 евро, уже упала до 840 евро. Самое низкое снижение на данный момент наблюдается у модели RTX 4080 SUPER. Графический ускоритель теперь доступен по цене 1092 евро, что немного меньше, чем 1109 евро на момент его дебюта в конце января.

Обычно при рассмотрении рекомендуемой розничной цены за валюту, отличную от доллара, необходимо учитывать курсы обмена валют, но в этом случае соотношение доллара к евро находится почти на том же уровне, что и на момент выхода линейки RTX 40 SUPER.

Падение цен пока не является значительным, но тенденция явно находится в данном направлении. В настоящий момент, когда у некоторых розничных магазинов всё ещё имеются определенные запасы видеокарт оригинальной линейки RTX 40, новым картам приходится конкурировать не только с собственным моделями NVIDIA, но и с графическими ускорителями AMD Radeon, цены на которые также имеют вектор на снижение.