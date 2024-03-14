Компания готовит для своих материнских плат обновление BIOS с поддержкой профилей разгона до 6,4 ГГц

Завтра Intel представит свой флагманский процессор Core i9-14900KS. Это еще один 24-ядерный процессор в линейке K-серии для настольных ПК, но имеющий первую в отрасли тактовую частоту 6,2 ГГц. Эта тактовая частота будет достигаться двум ядрам под нагрузкой, если только пользователи не разгоняют ЦП, чтобы поддерживать более высокие тактовые частоты на большем количестве ядер.

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Похоже, что MSI решила помочь оверклокерам и разогнать Core i9-14900KS еще выше, до 6,4 ГГц, как показывает утечка. Компания включила в свой BIOS несколько профилей разгона. Как только прошивка будет обновлена и Core i9-14900KS будет обнаружен в системе, пользователям будут показаны новые опции, включая 6,4/5,8 ГГц и даже 6,4/5,9 ГГц, где первая цифра относится к Thermal Velocity Boost, а вторая — к Turbo Boost Max 3.0.

Как сообщалось ранее, дата выпуска этого процессора теперь назначена на 14 марта. Тот факт, что эта модель появится, не является сюрпризом, учитывая, что Intel выпускает модели «KS – Special Edition» уже 3 года. Это будет третья и последняя версия такого чипа, поддерживающая разъем LGA-1700.

Упаковка, которую можно видеть выше, действительно является настоящей коробкой для процессоров Core i9-14900KS. Как и его предшественники, новинка не будет поставляться в комплекте с кулером. Для этой модели требуется значительная рассеиваемая тепловая мощность в 253 Вт, что обычно достижимо только с помощью жидкостного охлаждения. Более того, Core i9-14900KS имеет более высокий TDP, чем серия K, при этом точная MTP (максимальная турбо-мощность) еще не известна.