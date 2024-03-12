Запуск смартфона в Кмтае Magic6 Ultimate запланирован одновременно с Magic6 RSR Porsche Design 18 марта

Прошло несколько недель с тех пор, как Honor намекнула на выпуск Magic6 RSR Porsche Design. Напомню, компания заявила, что устройство будет выпущено в этом месяце, хотя и не сообщила, когда именно. Кроме того, был кратко рассмотрена часть корпуса камеры устройства, в которой можно было увидеть некоторые аппаратные и программные функции.

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В настоящее время еще неизвестно, когда второй плод сотрудничества Honor с Porsche Design выйдет на глобальный рынок. Однако теперь компания сообщила, что Magic6 RSR Porsche Design дебютирует в Китае через неделю. 18 марта Honor не только представит новый смартфон RSR Porsche Design, но и на том же мероприятии покажет MagicBook Pro 16 своим китайским поклонникам. Предположительно, ноутбук не будет содержать никаких изменений по сравнению с версией, представленной на мероприятии MWC 2024.

Кроме того, бренд Honor планирует представить смартфон Magic6 Ultimate, который будет доступен в цветовых вариантах Ink Rock Black и Sky Purple. На данный момент компания раскрыла только то, как выглядит задняя часть Magic6 Ultimate, подтверждением чего является изображение выше. Тем не менее уже сейчас ясно, что устройство основано на дизайне своего предшественника со сравнительно большим модулем камеры, который включает три объектива и светодиодную вспышку. Если судить по Magic5 Ultimate, Magic6 Ultimate будет содержать то же базовое оборудование, что и Magic6 Pro, но в более роскошной упаковке.