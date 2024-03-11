Несмотря на все усилия китайского производителя, ей никак не удаётся составить конкуренцию основным производителям видеокарт

Китайская компания Moore Threads удивила геймеров солидной линейкой графических процессоров MTT. Это настоящие настольные видеокарты, оснащенные передовыми технологиями, такими как поддержка PCI Express 5.0, в то время как AMD, NVIDIA и Intel не обладают такой функцией. Единственная проблема с графическими процессорами MTT — это их производительность, которая далека от конкурентного уровня.

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За последний год компания добилась большого прогресса в оптимизации драйверов. Графические процессоры теперь стали до 100% быстрее в синтетических тестах и в некоторых играх. Чтобы проверить оптимизацию, о которой сообщали китайские СМИ, ComputerBase взяла на тестирование модель S80 и только что выпущенную карту начального уровня MTT S30.

MTT S80 уступает Ryzen 5 8600G с встроенной графикой Radeon 760M на архитектуре RDNA3. Средне геометрические значения по различным играм показывают отставание S80, но есть исключения, например DOTA2, где карта китайского производителя лидирует по частоте кадров. Понятно, что графические процессоры MTT ориентированы на рынок MMO-игр в Китае, с меньшим упором на поддержку игр AAA класса.

Одной из проблем является также отсутствие поддержки DirectX 12 API. Подавляющее большинство игр даже не могут работать на этих картах. Это даже не говоря уже об энергопотреблении в 200 Вт по сравнению с APU AMD Ryzen, легко работающим при заявленном TDP.

Недавно выпущенный графический процессор S30, который предлагает лишь четверть ядер S80, имеет также только 1/4 производительности флагмана компании. Согласно тестированию, эта карта на 50% медленнее процессора Core i5-12500 со встроенной графикой Xe.

Даже если графические процессоры MTT следующего поколения каким-то образом удвоят производительность, это все равно будет производительность уровня встроенной графики, которую вряд ли кто-то будет рассматривать для игр. Однако в случае с китайскими графическими процессорами их преимуществом является поддержка кодировки AV1, необходимая для создателей контента.