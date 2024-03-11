Утечка раскрыла некоторые характеристики смартфона, включая чипсет и оперативную память

Набирающая популярность в России компания Infinix уже представила смартфоны серии Note 40, но, как оказалось, в неё войдет ещё одно устройство. Вчера смартфон Note 40 Pro 5G появился в списке поддерживаемых устройств Play. Телефон появился на веб-сайте сертификации консоли Google Play, продемонстрировав дизайн передней панели. Он также был замечен на платформе тестирования Geekbench. В обоих списках также упоминаются аппаратные характеристики устройства.

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Новый Infinix Note 40 Pro 5G получил номер модели X6851, что отражено на веб-сайтах и Google Play Console, и Geekbench. Первый также включает в себя изображение устройства. Он будет иметь отверстие в центре изогнутого дисплея, разрешение которого составляет 2436 x 1080 пикселей с плотностью 480 пикселей на дюйм.

Согласно информации консоли Google Play, новый представитель линейки Infinix Note 40 оснащен процессором MediaTek MT6855V, включающим два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц. Такие характеристики могут свидетельствовать, что данный чипсет является моделью Dimensity 7020. Кроме того, смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и будет работать на ОС Android 14 из коробки.

В списке Geekbench характеристики устройства, включая чипсет и оперативную память, совпадают с указанными в консоли Google Play. Что касается производительности, то Note 40 Pro 5G набирает 928 в одноядерном тесте и 2253 балла в многоядерном.

Также стоит сказать, что Infinix Note 40 Pro 5G прошел сертификацию BIS под тем же номером модели X6851. Выпуск устройства вполне можно ожидать уже в ближайшие несколько недель.