Такая цена почти в полтора раза превышает стоимость оригинального Core i9-14900K

По данным MicroCenter, цена на будущий процессор Intel для настольных ПК под названием Core i9-14900KS составляет 749 долларов, что ровно на 44% больше, чем у обычного Core i9-14900K, который продается по цене 520 долларов в том же магазине. Это первый крупный ритейлер в США, подтверждающий цену на новый флагман платформы LGA-1700.

реклама

Как уже сообщалось ранее, Intel запускает процессор Special Edition для настольных ПК 14 марта. Эта дата уже подтверждена розничными продавцами, а появление нового списка только подтверждает, что запуск состоится в ближайшее время.

Core i9-14900KS выступает в роли топового процессора для сокета LGA-1700 с 24 ядрами и тактовой частотой 6,2 ГГц. Ожидается, что это будет последнее крупное обновление для данной платформы перед тем, как Intel перейдет на сокет LGA-1851. MicroCenter фактически подтвердила полные характеристики, включая увеличенный TDP 150 Вт.

Процессор, предлагаемый MicroCenter, представляет собой коробочную версию, но, как и другие процессоры Core i9 серии K, он не оснащен вентилятором. Стоит отметить, что Intel часто указывает RPC (рекомендованную цену для клиентов), то есть цену за 1000 единиц. В зависимости от конкретного розничного торговца его маржа может быть меньше или больше. Неудивительно, если фактическая цена за Core i9-14900KS составит 739 долларов, как и для предыдущих моделей линейки: Core i9-13900KS и Core i9-12900KS.