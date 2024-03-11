Включение поддержки теперь возможно благодаря специальному моду UEFI

AMD популяризировала идею включения функции PCle под названием ReBAR (ResizableBAR) на потребительских графических процессорах посредством внедрения технологии Smart Access Memory. NVIDIA быстро внедрила в своих видеокартах поддержку этой технологии, предложив патч для серии GeForce RTX 30, а производители материнских плат последовали этому примеру, включив эту функцию на большем количестве материнских плат. Инструмент под названием ReBarUEFI может исправить прошивку UEFI и обеспечить поддержку этой функции на еще более широком спектре материнских плат. Однако по-прежнему существует проблема с включением ReBAR на старых графических процессорах.

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Моддеры придумали новое решение для серий GeForce GTX 16 и RTX 20 на основе архитектуры Turing. Однако предложенное решение не работает с сериями GeForce GTX 10 на базе Pascal. Тем, кто все еще использует графические процессоры Turing, повезло, поскольку новое решение кажется довольно простым в использовании.

Включение ReBAR позволяет графическому процессору согласовывать размер BAR (регистра базового адреса) с материнской платой. Этот инструмент может включить автоматическую настройку или подтвердить ее вручную. Тем не менее следует отметить, что этот мод включает в себя исправление прошивки UEFI на материнской плате, поэтому необходимо осознавать потенциальные риски и убедится в наличие рук, растущих из нужного места.

Кроме того, потенциальным экспериментаторам рекомендуется посмотреть обзоры, сравнивающие графические процессоры с поддержкой ReBAR и отключенным ReBAR, чтобы понять, стоит ли это затраченного времени и нервов. NVIDIA вряд ли сама предоставит решение для включения ReBAR на картах GTX 10/16/RTX 20, поэтому это может быть единственная доступная возможность. Все современные графические процессоры имеют поддержку ReBAR, а некоторым картам даже требуется такая поддержка платформы ReBAR, например, линейке Intel ARC.