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AMD популяризировала идею включения функции PCle под названием ReBAR (ResizableBAR) на потребительских графических процессорах посредством внедрения технологии Smart Access Memory. NVIDIA быстро внедрила в своих видеокартах поддержку этой технологии, предложив патч для серии GeForce RTX 30, а производители материнских плат последовали этому примеру, включив эту функцию на большем количестве материнских плат. Инструмент под названием ReBarUEFI может исправить прошивку UEFI и обеспечить поддержку этой функции на еще более широком спектре материнских плат. Однако по-прежнему существует проблема с включением ReBAR на старых графических процессорах.
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Моддеры придумали новое решение для серий GeForce GTX 16 и RTX 20 на основе архитектуры Turing. Однако предложенное решение не работает с сериями GeForce GTX 10 на базе Pascal. Тем, кто все еще использует графические процессоры Turing, повезло, поскольку новое решение кажется довольно простым в использовании.
Включение ReBAR позволяет графическому процессору согласовывать размер BAR (регистра базового адреса) с материнской платой. Этот инструмент может включить автоматическую настройку или подтвердить ее вручную. Тем не менее следует отметить, что этот мод включает в себя исправление прошивки UEFI на материнской плате, поэтому необходимо осознавать потенциальные риски и убедится в наличие рук, растущих из нужного места.
Кроме того, потенциальным экспериментаторам рекомендуется посмотреть обзоры, сравнивающие графические процессоры с поддержкой ReBAR и отключенным ReBAR, чтобы понять, стоит ли это затраченного времени и нервов. NVIDIA вряд ли сама предоставит решение для включения ReBAR на картах GTX 10/16/RTX 20, поэтому это может быть единственная доступная возможность. Все современные графические процессоры имеют поддержку ReBAR, а некоторым картам даже требуется такая поддержка платформы ReBAR, например, линейке Intel ARC.