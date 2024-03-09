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Раскрыта стоимость Asus Zenfone 11 Ultra в Европе
Что касается выхода смартфона на европейский рынок, то это произойдет уже 14 марта

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 Компанией Asus было официально подтверждено, что 14 марта состоится выход в продажу смартфона Zenfone 11 Ultra. Кроме того, сегодня появилась очередная утечка информации, касающаяся стоимости смартфона, а точнее цене на территории Европы. Источником информации стал один из чешских розничных продавцов.

 Если верить новой утечке, то Zenfone 11 Ultra будет продаваться в двух конфигурациях памяти. Младшая версия смартфона будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ встроенной памяти и будет стоить в Чехии 24990 крон, что составляет около 1078 долларов или 986 евро. Старшая версия смартфона получит 16 ГБ оперативной памяти, накопитель на 512 ГБ и будет продаваться за 26490 чешских крон (около 1143 долларов или 1045 евро).

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 Но интересным является то, что это не официальная стоимость, а временная на период действия промо акции, которая продлится до 14 апреля, после чего цена смартфонов увеличится на 1000 и 2500 чешских крон за младшую и старшую модели соответственно.

 Если говорить о спецификациях, то очередная утечка подтверждает уже имеющиеся слухи. Новый Zenfone получит LTPO AMOLED дисплей с диагональю 6,78 дюйма и разрешением FullHD+ с частотой 144 Гц. Сердцем смартфона станет однокристальная система последнего поколения Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

 Что касается фотографических возможностей телефона, то он может похвастаться задним модулем из трёх камер, включающих основной датчик Sony IMX890 с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольный датчик на 13 Мп и телеобъектив разрешением 32 Мп с 3-кратным увеличением. Фронтальная камера представлена датчиком на 32 Мп.

 Как и полагается флагману, датчик отпечатков пальцев будет встроен в дисплей. Работать смартфон будет на ОС Android 14, а за автономность устройства отвечать придется аккумулятору емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

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Источник: gizmochina.com
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Asus Zenfone 11 Ultra в Чехии стоит без малого 1000 евро
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