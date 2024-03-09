Кроме того, появление предзаказов подтверждает запуск процессора 14 марта

Если ранее и могли возникнуть какие-либо сомнения относительно утечки даты выпуска Core i9-14900KS, то теперь ритейлеры подтверждают этот факт первыми официальными предзаказами. Процессор зарегистрирован у азиатских розничных продавцов, а также у некоторых магазинов во Франции и Канаде.

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Похоже, что вариант KS «Special Edition» будет стоить на 19–30% дороже, чем вариант Core i9-14900K. Цены варьируются в зависимости от розничного продавца, где было размещено предложение, и региона, в котором процессор продается.

SE Computers (Гонконг):

• Core i9-14900K: 4320 гонконгских долларов.

• Core i9-14900KS: 5550 гонконгских долларов (+27%)

Carousel NVX (Сингапур):

• Core i9-14900K: 829 сингапурских долларов.

• Core i9-14900KS: 1059 сингапурских долларов (+28%)

PC21 (Франция):

• Core i9-14900K: 625 евро (другие розничные продавцы)

• Core i9-14900KS: 813,81 евро (+30%)

PC-Canada:

• Core i9-14900K: 817,99 канадских долларов.

• Core i9-14900KS: 971,99 канадских долларов (+19%)

Некоторые розничные продавцы подтверждают, что процессоры есть в наличии и отправят их после размещения заказа. Другие только подтверждают, что Core i9-14900KS поступит в продажу 14 марта, или только заявляют, что они доступны для предварительного заказа. Исторически сложилось так, что проблем с поставками процессоров KS даже после запуска никогда не было.

Напомню, что Core i9-14900KS будет иметь 24 ядра, столько же, сколько и оригинальный Core i9-14900K. Разница заключается в тактовой частоте. Intel выбрала лучшие экземпляры для варианта с более высокой тактовой частотой, которая теперь достигает 6,2 ГГц. Чтобы добиться этого, Intel пришлось повысить TDP до 150 Вт. Предыдущие утечки показали, что при полной нагрузке процессор может легко превысить потребление в 400 Вт, что накладывает на будущих покупателей дополнительные затраты на покупку очень мощной системы охлаждения.