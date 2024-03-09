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Записи в драйверах раскрыли информацию о линейке процессоров Snapdragon X
Процессоры будут разделены на две линейки: Elite и Plus

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 Записи в драйверах дисплея раскрыли, что Qualcomm готовит к запуску в своей серии Snapdragon X. Согласно этой утечке, названо как минимум 8 моделей и еще как минимум 4 пока не раскрыты.

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 Серия Snapdragon X для ПК будет иметь новую архитектуру, основанную на ядрах Oryon. По данным Qualcomm, новая серия высокопроизводительных процессоров ARM для ПК будет использовать 4-нм техпроцесс TSMC. Компания уделила большое внимание производительности Al, достигнув 75 TOPS в совокупности, что намного выше, чем у AMD или Intel.

 Компания еще не раскрыла подробности об интегрированном графическом процессора Adreno, но утверждается, что он достигнет производительности 4,6 терафлопс в вычислениях одинарной точности, что должно быть на уровне Intel Xe-LPG. Новая платформа также будет поддерживать память LPDDR5X-8533 емкостью до 64 ГБ, твердотельные накопители PCIe Gen4 и современные возможности беспроводного подключения, такие как WiFi7 или Bluetooth 5.3.

 Серия Snapdragon X будет разделена на модели Elite и Plus. Ранее в этом месяце процессор X Elite дебютировал на Geekbench, где его оценка намного ниже официальных оценок Qualcomm. Либо процессор использовался в режиме пониженного энергопотребления, либо в этом тесте использовались не самые новые драйверы.

 Snapdragon X Elite Series:

Snapdragon X Elite X1E84100;

Snapdragon X Elite X1E80100: 12 Cores (8+4), up to 4.3 GHz;

Snapdragon X Elite X1E78100;

Snapdragon X Elite X1E76100.

 Snapdragon X Plus Series:

Snapdragon X Plus X1P62100;

Snapdragon X Plus X1P64100;

Snapdragon X Plus X1P56100;

Snapdragon X Plus X1P40100.

 Единственное, что было подтверждено в результате этой утечки — это максимальная тактовая частота ядра X1E80100, равная 4,3 ГГц, и то, что он использует конфигурацию с 4 и 8 ядрами. Вполне вероятно, что X Series Plus будет иметь либо меньшее количество ядер, либо более низкую тактовую частоту.

 Стоит добавить, что драйвер, похоже, уже поддерживает API DirectX11 и DirectX12. В настоящее время Qualcomm официально подтверждает только поддержку DirectX12. Компания не назвала дату запуска своих процессоров X Elite, но разумно ожидать анонса на Computex 2024.

#процессоры #qualcomm #процессоры arm #snapdragon x
Источник: videocardz.com
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Линейка процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus будет состоять из восьми моделей
В Geekbench отметился Samsung Galaxy Book4 Edge с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite
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