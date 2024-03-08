Такую возможность получат пользователи после обновления BIOS

Компания MSI обнаружила, что отключение CEP, функции, которая должна защищать процессор от недостаточного напряжения, на самом деле может привести к снижению производительности. По словам компании, энтузиастам рекомендуется отключить эту функцию для увеличения производительности и снижения температуры в некоторых случаях.

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Компания MSI обнаружила, что когда пользователи уменьшают линию нагрузки тока процессора, чтобы снизить напряжение процессора, функция CEP может привести к снижению производительности на 40 % на моделях Core i9-14900 или Core i7-14700. Сообщается, что после отключения функции CEP температура упала на 16°C. При значительно более низкой тепловой мощности производительность не пострадала.

MSI отмечает, что снижение напряжения ЦП было сделано только для того, чтобы показать разницу, и в противном случае это может привести к нестабильности системы. Тем не менее это простой способ продемонстрировать, как работает функция CEP:

Новая опция отключения CEP добавляется в новые BIOS для материнских плат Intel 600 и 700, однако не все процессоры поддерживают эту опцию. Все процессоры 14-го поколения Core K-серии и процессоры, не относящиеся к линейки K, поддерживают отключение CEP, но на процессорах 13-го поколения и 12-го поколения Core это возможно только в линейке K, а процессоры не-K не поддерживают эту функцию.

MSI находится в процессе обновления прошивки для своих материнских плат; ожидается, что к концу этого месяца будут обновлены еще большее число моделей. Полный список материнских плат с функцией CEP можете найти, перейдя по ссылке.