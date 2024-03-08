Чипсеты имеют одинаковую конфигурацию ядер, но с немного разной тактовой частотой

Qualcomm собирается выпустить два новых мощных чипсета в ближайшее время. Как сообщалось ранее, американский производитель чипов работает над моделями Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3, причем оба процессора, по слухам, будут использоваться во множестве будущих устройств. Хотя оба чипсета кажутся идентичными, новая утечка теперь призвана подробно описать различия между ними.

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Как видно из графика, похоже, что Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3 будут обеспечивать одинаковую производительность, по крайней мере, со стороны процессора. Предположительно, Snapdragon 7+ Gen 3 будет иметь ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 2,9 ГГц, а Snapdragon 8s Gen 3 будет иметь то же ядро с частотой 3,01 ГГц. Оба чипсета также имеют ядра Cortex-A720 на частотах — 2,6 ГГц для Snapdragon 7+ Gen 3 и 2,61 ГГц для Snapdragon 8s Gen 3.

Интересно, однако, что Snapdragon 7+ Gen 3, похоже, имеет ядра Cortex-A520, работающие на частоте 1,9 ГГц, что выше, чем у Snapdragon 8s Gen 3 — 1,84 ГГц. Важно отметить, что указанные тактовые частоты Snapdragon 7+ Gen 3 соответствуют предыдущим утечкам.

В любом случае, учитывая утечку частот, Snapdragon 8s Gen 3, вероятно, будет немного более эффективным для повседневного использования, обеспечивая при этом немного лучшую пиковую производительность. Что касается графического процессора, то Snapdragon 7+ Gen 3 получит Adreno 732,а Snapdragon 8s Gen 3 - Adreno 735. Судя по названию различия между GPU будут минимальными, скорее всего разница будет в тактовой частоте.