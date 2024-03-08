Компания активно наращивает свое присутствие на рынке с различными игровыми устройствами, включая портативную игровую консоль

В последнее время практически не известная у нас компания Tulpar активно работает, представляя новые продукты в различных сегментах. Недавно она анонсировала два новых продукта: первый игровой портативный компьютер на базе процессора Intel Meteor Lake и новый графический ускоритель для настольных ПК с дизайном, как у ASRock Phantom Gaming.

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Видеокарта, вдохновленная партнерством с ASRock, может похвастаться элегантным дизайном толщиной три слота с тремя вентиляторами. Новый графический ускоритель оснащен 16 ГБ видеопамяти и будет иметь тактовую частоту 2,2 ГГц.

Согласно сообщению, новая карта будет выпущена в третьем квартале 2024 года, а это означает, что она появится не раньше, чем через 2 года с тех пор, как Intel официально представила свой графический процессор A770. Можно задаться вопросом, почему Tulpar не дождалась новой серии Battlemage, однако, у преемника Alchemist пока даже нет слухов о дате запуска.

Компания явно усиливает свои отношения с Intel, охватывая теперь портативные консоли, ноутбуки и настольные компьютеры. Вполне возможно, что Tulpar удивит и другими новыми продуктами на базе процессоров Intel в текущем году, включая материнские платы с сокетом LGA-1851.