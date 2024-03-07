Такой ход событий не устраивает правительство страны, которое хочет оставить производство на своей территории, а значит и налоговые отчисления

Правительство Нидерландов тайно работает над планом оставить ASML, крупнейшего в мире производителя оборудования для производства пластин, в Нидерландах на фоне опасений, что компания может продолжить свою деятельность за рубежом, сообщает De Telegraaf. Операция, получившая название «Бетховен», направлена на устранение обеспокоенности ASML по поводу делового климата в Нидерландах, включая проблемы с налоговыми скидками для эмигрантов и правилами трудовой миграции.

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Сообщается, что ASML рассматривает варианты расширения за рубежом, поскольку планирует резко увеличить свои производственные мощности в ближайшие несколько лет. В частности, ASML намерена расширить свои производственные мощности до 600 систем литографии в глубоком ультрафиолете (DUV) в год к 2025–2026 гг., 90 литографических машин для литографии в крайнем ультрафиолете (EUV) с низкой апертурой в год к 2025–2026 гг. и 20 машин для литографии с High-NA EUV в год к 2027–2028 годам.

Важность компании выходит за рамки экономики и имеет стратегическое значение, поскольку она является единственным производителем EUV-инструментов с низкой и высокой числовой апертурой, которые имеют решающее значение для производства чипов с использованием передовых технологических процессов. Кроме того, ASML управляет львиной долей литографических инструментов DUV. Поскольку различные страны стремятся наладить производство чипов, спрос на продукцию ASML неизбежно будет расти, и это, по крайней мере, одна из причин, по которой компания расширяет свои производственные мощности.

Значительная часть рабочей силы ASML, около 40%, состоит из трудовых мигрантов. Компания выразила обеспокоенность по поводу потенциального ужесточения правил трудовой миграции новым кабинетом министров, что может помешать ей нанимать новый персонал и расширять производство.

Премьер-министр Марк Рютте лично участвует в усилиях по сохранению ASML в стране, показывая, насколько важно для Нидерландов, чтобы основная часть операций ASML, а также его штаб-квартира оставались в стране. Решение компании остаться или переехать может иметь существенные последствия для голландской экономики и ее позиций в мировой технологической индустрии.

Широкий контекст обсуждений ASML отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу делового климата в Нидерландах. Такие факторы, как налоговая среда, реализация нормативных требований и политическая стабильность, влияют на решения компаний рассмотреть возможность переноса деятельности за границу.