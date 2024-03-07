Такая возможность появилась у клиентов магазинов Amazon и Newegg

Сегодня у пользователей из США появилась возможность выгодно приобрести настольный процессор компании AMD на архитектуре Zen4 с технологией 3D V-Cache. Этим процессором стал Ryzen 9 7900X3D, получивший самую низкую цену.

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Amazon и Newegg стали теми продавцами, которые снизили цену на AMD Ryzen 9 7900X3D, при чём второй раз с начала года. Цена на этот 12-ядерный процессор постоянно корректировалась. Стартовая цена составляла 599 долларов США, а затем быстро упала до 500 долларов в 2023 году и 450 долларов в этом году. В прошлом месяце он достиг самой низкой цены в 410 долларов, а затем и в 400 долларов.

Текущая цена составляет 389 долларов, что представляет собой снижение цены, которое официально опускает ее ниже 400 долларов впервые с момента запуска, что на 210 долларов меньше, чем было при первом запуске.

Поскольку оба ритейлера установили одинаковые цены, можно предположить, что это была запланированная акция, в которой участвовала компания AMD. На данный момент неясно, как долго она продлится и станет ли это последним снижением цен на этот процессор. Следующий по мощности 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D в настоящее время продается по цене 369 долларов, что делает из Ryzen 9 7900X3D еще более интересный вариант, учитывая разницу в 20 долларов и разницу в 4 ядра. Однако, для чисто игрового применения Ryzen 7 7800X3D по-прежнему будет лучшим выбором для пользователей.