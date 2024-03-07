Игра получит поддержку технологий масштабирования от всех производителей графических карт: FSR3, DLSS3 и XeSS

Игра будет выпущена в виде режиссерской версии, в которую войдут дополнения под названием Iki Island. Также будет кооперативный многопользовательский режим «Legends». Впервые на ПК используется игровой движок Sucker Punch. Компания обещает предоставить различные графические настройки и пресеты, предоставить множество настроек клавиатуры и мыши, а также полный набор возможностей с разблокированной частотой кадров.

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Версия Ghost of Tsushima для ПК будет поддерживать сверхширокие мониторы, включая соотношение сторон 21:9, 32:9 и даже 48:9 для тех, кто использует три монитора. Запустить игру на такой настройке не должно быть проблемой, учитывая, что подтверждена поддержка игрой всех трех основных технологий масштабирования: XeSS, DLSS3 и FSR3. Интересно, что игра также будет поддерживать режим DLAA и FSR3 в собственном AA для тех, кто отдает предпочтение более высокому качеству сглаживания, а не частоте кадров.

Геймеры, привыкшие играть с контроллерами, должны знать, что игра будет поддерживать Steam, а также PlayStation Dual Sense с тактильной обратной связью. Игра будет официально выпущена 16 мая, и предварительный заказ включает в себя некоторые внутриигровые "плюшки", такие как New Game+ Horse, Traveler's Attire и Broken Arms dyes.