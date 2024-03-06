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JEDEC заявила об окончании разработки стандарта GDDR7
Графические карты нового поколения могут теперь получить память с пропускной способностью до 192 ГБ/с

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 JEDEC опубликовала спецификации стандарта памяти GDDR7. Память следующего поколения будет использоваться для видеокарт, и AMD, Micron, Nvidia, Samsung и SK hynix высказали свое мнение по этому вопросу. Ожидается, что GDDR7 станет предпочтительной памятью для высокопроизводительных графических процессоров на архитектурах RDNA 4 и Blackwell, которые, по слухам, будут выпущены в следующем году.

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 Прошло почти шесть лет с тех пор, как первые видеокарты начали использовать память GDDR6. Это была архитектура Turing серии RTX 20 от Nvidia, выпущенная в сентябре 2018 года. Первые графические процессоры RTX 2080 и RTX 2080 Ti с GDDR6 имели скорость памяти 14 Гбит/с (14 ГТ/с), обеспечивая 56 ГБ/с на устройство. Более поздние решения, такие как Radeon RX 7900 XTX, имели скорость до 20 Гбит/с.

 Nvidia помогла создать более быструю альтернативу GDDR6X, которая имела скорость до 19 Гбит/с в RTX 3080 и до 23 Гбит/с в самой последней RTX 4080 Super. Официально Micron оценивает свои чипы GDDR6X на уровне 24 Гбит/с, что соответствует скорости 96 ГБ/с на устройство.

 Стандарт GDDR7 призван обеспечить значительное увеличение пропускной способности. Спецификация JEDEC в конечном итоге достигнет скорости 192 ГБ/с на устройство. Это обеспечивает производительность памяти 48 Гбит/с, что вдвое превышает скорость GDDR6X. Однако он достигает этой скорости иначе, чем предыдущие решения памяти. GDDR7 будет использовать три уровня сигнализации (-1, 0, +1) для передачи трех бит данных за два цикла. Это отличие от сигнализации NRZ, используемой в GDDR6, которая передает два бита за два цикла. Одно только это изменение обеспечивает повышение эффективности передачи данных на 50%, означая, что базовая частота не обязательно должна быть вдвое выше, чем у GDDR6.

 Другие изменения включают использование основных независимых шаблонов обучения регистров сдвига с линейной обратной связью, для повышения точности и сокращения времени обучения. GDDR7 будет иметь вдвое больше независимых каналов (четыре против двух в GDDR6) и будет использовать сигнализацию PAM3.

 Ничто из указанной выше информации не является новым, и Samsung раскрыла многие ключевые детали GDDR7 ещё в июле прошлого года. Однако публикация стандарта JEDEC знаменует собой ключевую веху и предполагает, что публичная доступность и использование решений GDDR7 уже не за горами.

 Ожидается, что архитектура Blackwell, следующего поколения от Nvidia, будет использовать GDDR7 при запуске. Вероятно, мы получим версию Blackwell для центров обработки данных в конце 2024 года, но она будет использовать память HBM3E вместо GDDR7. Продукты потребительского уровня, скорее всего, появятся в начале 2025 года, и, как обычно, будут варианты для профессионалов и центров обработки данных. AMD также работает над RDNA 4, и ожидается, что она также будет использовать GDDR7, хотя не исключено, что модели низкого уровня от обеих компаний по-прежнему предпочтут использовать GDDR6 по соображениям стоимости.

 В любом случае AMD или Nvidia, используя GDDR7 на самых высоких скоростях, потенциально могут обеспечить пропускную способность до 2304 ГБ/с с использованием самых широких на сегодняшний день 384-битных интерфейсов.

 Нельзя исключать, что потенциальный запуск памяти состоится в конце 2024 года. Серия RTX 30 от Nvidia была выпущена осенью 2020 года, а серия RTX 40 - осенью 2022 года. Поколение AMD RX 6000 также было выпущено в конце 2020 года, а серия RX 7000 - в конце 2022 года. Если обе компании будут придерживаться того же двухлетнего графика, то мы сможем увидеть видеокарты с памятью GDDR7 до конца текущего года.

#видеокарты #gddr6 #gddr6x #gddr7 #jedec #графическая память
Источник: tomshardware.com
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