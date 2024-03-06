Игра относится к жанру MMO и перешла в стадию открытого бета-тестирования

Дюна является научно-фантастическим романом Фрэнка Герберта, впервые опубликованным в 1965 году и считающимся одним из величайших произведений научно-фантастической литературы. В центре сюжета находится юный Пол Атрейдес, чья семья берет под свой контроль пустынную планету Арракис и становится центром галактической борьбы за власть. После предательства Пол и его мать вынуждены бежать в пустыню, где находят убежище у Фрименов, коренных жителей Арракиса. Пол знакомится со сложной культурой Фрименов, обнаруживает свои необычные способности и возглавляет восстание, чтобы восстановить контроль над Арракисом.

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И фильм, вышедший в сентябре 2021 года, и продолжение, вышедшее на экраны 1 марта, были хорошо приняты как фанатами, так и критиками. Теперь, конечно же, растёт ожидание и в отношении MMO Dune, анонсный трейлер которой был выпущен ещё в августе 2022 года. Издательство Funcom 4 марта выпустило новый трейлер, демонстрирующий первые геймплейные сцены:

Dune: Awakening сочетает в себе механику выживания в пустыне и социальное взаимодействие в большом многопользовательском мире. Игроки начинают свое путешествие в одиночку и пытаются выжить во враждебных пустынях Арракиса в поисках ценной специи «Меланж». Игроки выбирают свою индивидуальность, знакомятся с персонажами из фильмов и книг, строят базу и защищаются от рейдеров и песчаных червей. В трейлере показано, например, строительство базы, подъемы, транспортные средства и гигантские песчаные черви.

Funcom на данный момент не объявила, когда выйдет Dune: Awakening. Но это не должно занять слишком много времени. Закрытое бета-тестирование завершилось в 2023 году. Игроки уже могут зарегистрироваться для участия в открытом бета-тестировании и добавить игру в свой список желаний в Steam.