Комплекты включают 8 модулей с поддержкой профилей EXPO

Компания V-COLOR сегодня представила серию комплектов памяти RDIMM для разгона для рабочих станций на базе процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000WX на платформе WRX90, оснащенных 8-канальной памятью DDR5. В комплекты входят 8 модулей RDIMM с плотностью от 16 ГБ на RDIMM (128 ГБ на комплект) до 96 ГБ на RDIMM (768 ГБ на комплект), имеющих скорость от DDR5-5600 до DDR5-7200. Эти модули поддерживают профили AMD EXPO, благодаря которым включить заявленную скорость можно всего за пару щелчков мышью в программе настройки UEFI на материнской плате.

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Профили EXPO не только изменяют скорость памяти, основные тайминги и напряжения, но также несколько дополнительных таймингов и настроек, специфичных для платформы AMD, которых нет у Intel. Компания V-COLOR протестировала свои модули RDIMM для разгона на популярных материнских платах с чипсетом AMD WRX90, а именно на ASRock WRX90 WS EVO, ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE и некоторых невыпущенных материнских платах для рабочих станций WRX90 от Supermicro. Хотя в модулях RDIMM отсутствуют радиаторы для микросхем DRAM, V-COLOR включает в себя так называемые микрорадиаторы для PMIC и RCD. В частности, RCD имеет решающее значение для работы Threadripper на таких скоростях, как DDR5-7200. Комплекты должны быть доступны уже с сегодняшнего дня, а все модели будут доступны с середины марта. Цену комплектов компания пока не раскрыла.