Оставшиеся карты распределены среди продавцов и будут распроданы в течение нескольких месяцев

Как только оставшиеся запасы GTX 16 исчерпаются, карты на основе архитектуры Turing больше не будут поставляться партнерам, дистрибьюторам, розничным продавцам и, в конечном итоге, геймерам. Китайские источники сообщают, что самая последняя дорожная карта продукта подтверждает снятие с производства продуктов серии и отсутствие возможностей её пополнения.

Эта новость последовала за слухами, появившимися в декабре прошлого года, о том, что в первом квартале 2024 года NVIDIA планирует полностью прекратить выпуск своей популярной серии среднего класса, в которой отсутствует поддержка трассировки лучей и ускорение DLSS. Эти карты также были последними моделями серии GTX, поскольку теперь NVIDIA полностью перешла на модели RTX.

реклама

"Согласно дорожной карте NVIDIA по выпуску графических процессоров, производство серии GTX 16 было полностью прекращено в первом квартале 2024 года. В настоящее время все оставшиеся запасы графических процессоров распределяются среди производителей до тех пор, пока их запасы не будут исчерпаны.

Другими словами, NVIDIA официально прекратила производство графических процессоров серии GTX 16, объявив об исторической миссии прекращения выпуска видеокарт GTX 1660 Super, GTX 1660, GTX 1650 и GTX 1630. В дальнейшем ни NVIDIA, ни основные производители не будут поставлять графические ecrjhbntkb GTX 16 торговым партнерам. Предполагается, что оставшиеся на рынке запасы серии GTX 16 будут израсходованы в течение следующих 1-3 месяцев", - сообщает Board Channels.

Последними оставшимися моделями, которые еще можно найти на рынке, являются GTX 1650 и GTX 1630. Эти карты последовали за судьбой моделей GTX 16 SUPER, которые больше не поставляются NVIDIA.

Это означает, что самый низкий уровень карт в линейке NVIDIA доступен лишь в серии RTX 20. Технически это делает мобильные RTX 2050 и настольные RTX 3050 новыми моделями начального уровня. Эра видеокарт GTX подошла к своему логическому завершению.