Консоль станет соперником ASUS ROG Ally и Legion GO по цене от 699 долларов

Как уже говорилось ранее, дата запуска и цены MSI CLAW будут сильно зависеть от конкретного рынка и региона мира, в котором консоль будет реализовываться. Новая портативная игровая система в настоящее время поступила в предварительную продажу в Испании, Великобритании и Германии по довольно высоким ценам. В США цены будут аналогичны тем, которые были объявлены на выставке CES 2024.

реклама

Консоль MSI CLAW будет доступна для покупки в трех версиях с процессорами Core Ultra 5 135H и Core Ultra 7 155H. Кроме того, игровая система будет различаться объемом встроенной памяти: 1 ТБ и 512 ГБ. На территории США оптимальная средняя модель продается по цене 749 долларов. Эта модель станет доступна для реальной покупки в Международный женский день, 8 марта, а более дорогая и минимальная версии поступят в продажу на неделю позже по цене 799 и 699 долларов соответственно.

Напомню, что консоль от компании MSI является первым подобным устройством на базе процессоров Intel Core Ultra и графикой Arc. Старший процессор Core Ultra 7 155H может похвастаться 16 ядрами и графикой Arc с 8 ядрами Xe, а модель Core Ultra 5 135H имеет 14 процессорных ядер и 7 графических ядер Xe.

Также помимо консоли в продаже будут находиться различные аксессуары, в число которых входят: док-станция, защитная плёнка для дисплея, ремешок, футляр для переноски и брелок MSI Claw. Продаваться всё перечисленное будет отдельно от портативной консоли.

Что касается конкурентов, то соперничать новинке от MSI за 699 долларов на процессоре Core Ultra 5 придется с такими устройствами, как ASUS ROG Ally и Legion GO на аппаратном обеспечении AMD, которые будут доступны по более низким ценам и с лучшей производительностью.