Тесты показывают, что для относительно комфортной игры всё-таки понадобится хотя бы GeForce GTX 1070

Alan Wake 2 скоро получит важный патч. Новое обновление улучшит совместимость игрового движка со старыми архитектурами графических процессоров, в которых отсутствовала поддержка Mesh Shading. Когда игра вышла в прошлом году, она требовала поддержки Mesh Shading для работы на желаемом уровне производительности. По сути, старые карты, такие как серия GTX 10, недостаточно быстрые, чтобы обеспечить хороший игровой процесс.

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Mesh Shaders позволяют разработчикам игр обрабатывать полигоны с большей мощностью и контролем. Это было необходимое обновление традиционной геометрии вершинных шейдеров, учитывая, что современные игры скоро будут отображать миллиарды треугольников в сцене. Будущие игры станут все более требовательными к визуальному оформлению, поэтому такие технологии необходимы для создания передовой графики.

В настоящее время Mesh Shading поддерживается только API DirectX12 Ultimate, это означает, что он работает на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 20 и новее, AMD Radeon RX на базе RDNA2 и новее, а также графических процессорах Intel Arc, но не работает на сериях GeForce GTX 10, которые поддерживают DirectX12, но не самого высокого уровня. Эти видеокарты по-прежнему довольно популярны, несмотря на свой возраст. Предстоящее обновление Alan Wake 2 внесет оптимизацию для таких карт.

Хотя игру можно было запустить на старых графических процессорах, она отображала сообщение о том, что не поддерживает Mesh Shading, и игра работала с очень низкой производительностью.

С новым патчем геймеры могут ожидать увеличения производительности на 45–100 % согласно тестированию Digital Foundry.

Сцена прогулки по лесу в Alan Wake 2 (1080p, качество FSR2, предустановки производительности PS5)

• GTX 1060: увеличение частоты кадров на 45 %;

• GTX 1070: увеличение частоты кадров на 57 %;

• GTX 1080: увеличение частоты кадров на 85 %;

• GTX 1080 Ti: увеличение FPS примерно на 100%;

• RX 580: сбои;

• RX 5700 XT: увеличение FPS на 2%.

В целом, чем мощнее графический процессор, тем большего прироста производительности могут ожидать геймеры от этого патча. С этим патчем GTX 1060 может превысить среднюю скорость 30 кадров в секунду, но для оптимальной игры это все равно не рекомендуется. Digital Foundry пришла к выводу, что GTX 1070 является минимальной видеокартой линейки, позволяющей получить относительно приемлемый уровень производительности.

Даты выхода нового патча пока нет, но она будет объявлена на этой неделе. Есть еще некоторые вещи, которые Remedy могла бы улучшить, например, позволить геймерам блокировать частоту кадров с помощью дополнительных опций или добавить AMD FSR3 с интеграцией генерации кадров.