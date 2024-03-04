Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Обновление Alan Wake 2 повысит производительность видеокарт GTX 1000 до 100%
Тесты показывают, что для относительно комфортной игры всё-таки понадобится хотя бы GeForce GTX 1070

реклама

 Alan Wake 2 скоро получит важный патч. Новое обновление улучшит совместимость игрового движка со старыми архитектурами графических процессоров, в которых отсутствовала поддержка Mesh Shading. Когда игра вышла в прошлом году, она требовала поддержки Mesh Shading для работы на желаемом уровне производительности. По сути, старые карты, такие как серия GTX 10, недостаточно быстрые, чтобы обеспечить хороший игровой процесс.

реклама

 Mesh Shaders позволяют разработчикам игр обрабатывать полигоны с большей мощностью и контролем. Это было необходимое обновление традиционной геометрии вершинных шейдеров, учитывая, что современные игры скоро будут отображать миллиарды треугольников в сцене. Будущие игры станут все более требовательными к визуальному оформлению, поэтому такие технологии необходимы для создания передовой графики.

 В настоящее время Mesh Shading поддерживается только API DirectX12 Ultimate, это означает, что он работает на графических процессорах NVIDIA GeForce RTX 20 и новее, AMD Radeon RX на базе RDNA2 и новее, а также графических процессорах Intel Arc, но не работает на сериях GeForce GTX 10, которые поддерживают DirectX12, но не самого высокого уровня. Эти видеокарты по-прежнему довольно популярны, несмотря на свой возраст. Предстоящее обновление Alan Wake 2 внесет оптимизацию для таких карт.

 Хотя игру можно было запустить на старых графических процессорах, она отображала сообщение о том, что не поддерживает Mesh Shading, и игра работала с очень низкой производительностью.

 С новым патчем геймеры могут ожидать увеличения производительности на 45–100 % согласно тестированию Digital Foundry.

 Сцена прогулки по лесу в Alan Wake 2 (1080p, качество FSR2, предустановки производительности PS5)

• GTX 1060: увеличение частоты кадров на 45 %;

• GTX 1070: увеличение частоты кадров на 57 %;

• GTX 1080: увеличение частоты кадров на 85 %;

• GTX 1080 Ti: увеличение FPS примерно на 100%;

• RX 580: сбои;

• RX 5700 XT: увеличение FPS на 2%.

 В целом, чем мощнее графический процессор, тем большего прироста производительности могут ожидать геймеры от этого патча. С этим патчем GTX 1060 может превысить среднюю скорость 30 кадров в секунду, но для оптимальной игры это все равно не рекомендуется. Digital Foundry пришла к выводу, что GTX 1070 является минимальной видеокартой линейки, позволяющей получить относительно приемлемый уровень производительности.

 Даты выхода нового патча пока нет, но она будет объявлена на этой неделе. Есть еще некоторые вещи, которые Remedy могла бы улучшить, например, позволить геймерам блокировать частоту кадров с помощью дополнительных опций или добавить AMD FSR3 с интеграцией генерации кадров.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #alan wake 2 #gtx 1060 #gtx 1080 ti #gtx 1080 #gtx 1070 #rtx 1000
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
7
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
1
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
3
MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
2
Pixel 10 и Pixel 10 Pro с процессором Tensor G5 могут стать "магнум опус" Google в 2025 году
9
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
3
Список мобильных телефонов Samsung, которые получат обновление Android 15
+
ВКС России получили на вооружение новый самолёт ДРЛОИУ А-50У
3
Xiaomi 13 Pro начал получать обновленную HyperOS
3
Apple собирается представить новые iPad Pro и MacBook Air уже в четверг
+
Никки Хейли одержала свою первую победу над Дональдом Трампом в праймериз Вашингтона
1
Украинские формирования предпринимают попытки контратаковать под Авдеевкой, но успеха не имеют
+
ВКС РФ оснастили УМПК кассетные боеприпасы РБК-500 и поразили лесопосадку с большими силами ВСУ
+
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
2
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
1
Индия готовится запустить пилотируемую космическую миссию «Гаганьян»
2
Boeing и Alaska Airlines получили иск от пассажиров на миллиард долларов
+
Компания Sanctuary AI представила нового робота-гуманоида Phoenix с поддержкой ИИ
+
На летающий автомобиль Model A стоимостью $300 000 поступило 2850 предзаказов
2
Анонс Samsung Galaxy Z Fold 6 назначен на июль, а его фото уже показали в сети
+

Популярные статьи

Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
10
БПЛА С-70 "Охотник": последняя информация о ТТХ и массовом производстве многообещающей новинки
+
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
31
Почему Китай решил вернуть больших панд в зоопарк США и как это отразится на двусторонних отношениях
5
Итоги гоночного уик-энда 2-3 марта
1
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
38
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
25
Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
2
Как защитить компьютер от кота — руководство для чайников
15
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
21

Сейчас обсуждают

Майкопское Честное
23:01
Они играют на геймпадах, дурачок. На джойстиках играют только вечно молодые задроты. В 13 лет нашли у себя между ног джойстик, так и в 40+ его до сих пор и теребонькают.
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
Ghosteer
23:00
Впрочем ожидаемо что только текст, озвучка была только у той же Vice City образца 2002 года да и то неофициальная)
В сети появились CAD-файлы возможного iPhone SE 4-го поколения
daem0ns
22:56
ты бандера, должен знать только одно: - никаких цирконов не существует. всё плод твоего воспалённого воображения., России тоже нет, это тебе приснилось. Керченского моста не существует - это выдумки...
MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
Джон Коннор
22:45
Боковые вмятины с завода? Или это шрамы типа? Им бы дизайнера поменять
В смартфонах Xiaomi 15 появится новая технология сканирования отпечатков пальцев
Олесь Кука
22:44
Типа - Образование должно быть платным и ничто не должно мешать рубить на нём бабло? Ироды и паразиты!
В России готовят техническое решение для блокировки «Википедии»
Джон Коннор
22:43
Даун что-ли? Роналду играет на джойстике, Льюис Хэмилтон играет, Кеану Ривз играет. Пшол отсюда пёс
Что подарить подруге-геймерше на 8 марта — 7 оригинальных и не очень идей
daem0ns
22:42
наверное. Макарошке просто пальчиком погрозили, хоть те-же пиндосы: "э, макароша, не гони пургу раньше времени!" вот он и припух слегонца и дал задний ход. Или в задний проход. Не знаю что верне...
Эммануэль Макрон: Франция не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшем будущем
daem0ns
22:39
ога. первая функция называется просто - "глюк". вторая функция называется "глюк после глюка". Третья вункция - "баг на баге и глюком погоняет"
Google объявила о трех новых функциях в браузере Chrome
Джон Коннор
22:38
Самый конченный браузер, ещё и тормозной
Google объявила о трех новых функциях в браузере Chrome
Алексей Яковлев
22:10
Соглашусь во многом с автором по поводу современных корпусов. Очень сложно найти что-то адекватное, особенно когда нужно 5+ корзин для HDD. Но вот почему он кабели норм. не уложил, зато доп. вентилято...
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем