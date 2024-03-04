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LG раскрыла полные характеристики монитора UltraGear 32GS95UE-B OLED
Особенностью новинки является поддержка технологии Dual-Hz, выход в продажу ожидается в апреле

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 В конце прошлого года, незадолго до новогодних праздников LG представила игровой OLED-монитор UltraGear 32GS95UE-B с так называемой технологией Dual-Hz, которая обеспечивает разную частоту обновления при разных разрешениях. В данном случае это 240 Гц при 4К и 480 Гц при 1080p. Однако тогда LG предоставила только базовые характеристики и не раскрыла цены, которые сейчас стали известны. Используемая 31,5-дюймовая OLED-панель особо не выделяется из общей массы аналогичных дисплеев и имеет типичную яркость 275 кд/м², глубину цвета 1,07 миллиарда цветов (10-бит), контрастность 1,5 миллиона к одному, время отклика от серого к серому 0,03 мс и сертификацию DisplayHDR True Black 400.

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 Что касается возможностей подключения, то многие потенциальные покупатели будут разочарованы, поскольку 32GS95UE-B оснащен только портом DisplayPort 1.4, а также HDMI 2.1. На этом мониторе нет даже порта USB Type-C, вместо этого покупатели получают USB Type-B и стандартные выходы USB-A, а также выход для наушников. LG также оснастила модель 32GS95UE-B динамиками Pixel Sound, то есть динамики спрятаны за панелью дисплея. Новинка получила совместимость с технологиями FreeSync Premium Pro и G-Sync, а также все обычные игровые функции, которые можно ожидать. Новый монитор включает также подставку, которая поддерживает регулировку наклона, высоты и поворота. LG 32GS95UE-B имеет двухлетнюю гарантию, цену в 1399,99 долларов и дату поставки в середине апреля.

#мониторы #oled #мониторы 240 гц #oled 4k #мониторы lg
Источник: techpowerup.com
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