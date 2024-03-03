Как видно из представленных снимков экрана, процессор имеет более высокое рабочее напряжение, чем Core i9-14900K

Предположительно, новый процессор Intel Core i9-14900KS поступит в продажу примерно в середине марта. Однако очевидно, что каких-либо официальных эмбарго на продажу некоторые ритейлеры не ждут, поскольку фотографии коробок, а также новых процессоров уже есть в сети.

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Core i9-14900KS — это новый 24-ядерный процессор с 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами для материнских плат с сокетом LGA 1700. KS означает Special Edition, что в данном случае свидетельствует о более высоких тактовых частотах и мощности по умолчанию.

Все это было известно еще несколько недель назад, но теперь находит подтверждение в виде новых утечек о первых предположительно проданных устройствах. Таблица смещения точки напряжения/частоты показывает, что Core i9-14900KS требуется напряжение 1,498 В для достижения тактовой частоты 6,2 ГГц.

На форуме Overlock.net пользователь под ником pakhtunov делится самыми первыми результатами оптимизации BIOS от ASUS. Судя по всему, процессору требуется новый BIOS, чтобы раскрыть весь свой потенциал, но пользователь уже смог получить оценку P-core SP (Silicon Prediction) в 120 баллов и E-Core SP в 67 баллов.

Крупномасштабное тестирование, основанное на той же методике, показывает, что Core i9-14900K и Core i9-14900KF имеют P-Cores SP 99,4 и 108,6 балла соответственно. Значение E-Core SP у Core i9-14900KS оказывается хуже, чем у обоих вариантов K и KF, которые в среднем набрали 81,7 и 81 балл.

Возможно, что это всё-таки не конечные результаты. Просто стоит иметь в виду, что показатели Silicon Prediction могут быть несопоставимыми для разных моделей. В случае Core i9-14900KS и Core i9-14900K(F), которые имеют одинаковые характеристики кристалла, но различаются по частотам, настройкам мощности и напряжения, это может быть меньшей проблемой.