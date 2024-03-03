В сети появилась информация, что новое поколение умных часов компании получат две версии разного диаметра

В отличие от умных часов Apple и Samsung, Pixel Watch от Google выпускаются только в одном размере, что несколько расстраивает потенциальных покупателей. В январе этого года сообщалось, что поисковый гигант может решить эту проблему с помощью устройства следующего поколения. Теперь сотрудники 9to5Google со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, раскрывают варианты размеров Pixel Watch 3, а также информацию о Pixel Buds Pro 2.

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Samsung Galaxy Watch 6 и 6 Classic доступны в размерах 40, 44 мм и 43, 47 мм соответственно, а Apple Watch Series 9 выпускаются в размерах 41 мм и 45 мм. Это дает покупателям возможность выбрать, какой размер лучше всего подойдет на их запястье. Pixel Watch обоих поколений имеют диаметр 41 мм, что делает их слишком маленькими для людей с широкими руками.

В сообщении говорится, что Pixel Watch 3 выйдут в более крупной версии, вероятно, с размером циферблата 45 мм. Это существенно повлияет на использование. Поисковый гигант может продолжать предлагать умные часы следующего поколения в нынешнем размере 41 мм, но благодаря большему размеру вариант с диагональю 45 мм также может получить батарею большего размера, больше датчиков и, конечно же, больший дисплей.

Помимо Pixel Watch 3, издание сообщает, что в разработке уже некоторое время находятся Pixel Buds Pro 2. Точное название наушников TWS пока неизвестно. Они могут стать преемником Pixel Buds Pro, дебютировавших в 2022 году. Google обычно придерживается двухлетнего графика выпуска наушников TWS. Следовательно, вполне возможно, что Buds Pro 2 могут появиться именно в этом году.