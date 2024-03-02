Новинка имеет испарительную камеру мощностью 75 Вт, встроенным дисплей и Oculink

Этот ПК небольшого форм-фактора имеет интересную конструкцию и включает новейший процессор, встроенный экран, поддержку OCulink, сканер отпечатков пальцев и высокоэффективное охлаждение. ПК оснащен новейшим процессором AMD Ryzen 7 8845HS, который на самом деле не является новой архитектурой, но оснащен процессором AMD XDNA Al-core, как в серии Hawk Point. Это 8-ядерный процессор на архитектуре Zen4 с максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M на базе архитектуры RDNA3.

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Компания утверждает, что разработала эффективное охлаждение на основе испарительной камеры, обеспечивающей мощность до 75 Вт. Однако не уточняется, является ли это максимальным значением TDP или тем, с чем способен справиться кулер. Тем не менее мы уже видели APU Phoenix в мини-ПК с TDP 54 Вт и даже 65 Вт, так что это не удивительно.

Стоит добавить, что в системе есть встроенный сканер отпечатков пальцев — удобная функция для тех, кто не любит пароли или камеры для входа в систему. Еще одна особенность — поддержка USB4, а также полноценный Oculink, открывающий разъем PCIe Gen4x4 для внешних графических процессоров. Кроме того, пользователи могут добавить до двух твердотельных накопителей PCIe Gen4x4 в форм-факторе 2280. Что касается оперативной памяти, то система поддерживает память стандарта DDR5-5600.

Стоит отметить, что компания уже продает другой мини-ПК на базе Ryzen 7 8845HS Mini-PC на Amazon, где он стоит 619 долларов. Однако цена на Gem12 Pro для международных покупателей еще не подтверждена. В Китае система продается по цене 2699 юаней, что составляет около 375 долларов, и поставляется только в базовом состоянии.

Gem12 Pro также доступен с APU Ryzen 7 7840HS и Ryzen 9 6900HX, которые являются более дешевыми вариантами, но не все конфигурации поддерживают более быструю память.