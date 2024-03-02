Кроме того, один из руководителей компании намекает, что графический процессор будет иметь мощность 1000 Вт

В дорожной карте NVIDIA прошлого года ускоритель B200 не упоминался. Стоит отметить, что существует различие между B200 и GB200. Последний, GB200, был подтвержден NVIDIA в качестве графического процессора. С другой стороны, B200, похоже, является названием конечного продукта, например, графического ускорителя NVIDIA B200 Tensor Core.

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Если посмотреть на дорожную карту 2023 года, то в качестве продукта будет представлен только B100, но уже представлены графические процессоры GB200 и GB200NVL. Хотя об ускорителе B200 не упоминалось, один из руководителей Dell утверждает, что такой продукт действительно существует и, как ожидается, появится на рынке в следующем году.

Главный операционный директор Dell Джефф Кларк уверен, что их инженерные команды будут готовы к такому ускорителю. Он упоминает о мощности 1000 Вт, намекая на возможное увеличение требований к энергоснабжению будущих графических процессоров для центров обработки данных. Фактически он говорит, что это произойдет уже в следующем году с ускорителем B200. Стоит напомнить, что пиковая мощность нынешнего H100 составляет 700 Вт, и это относится к варианту SXM.

По словам Бэрронса и Dell, и NVIDIA отказались комментировать эту новость. Однако следует помнить, что NVIDIA готовится к конференции GTC 2024 уже через 16 дней. Это может стать идеальным временем и местом, чтобы объявить о будущих планах NVIDIA в отношении центров обработки данных.

Стоит отметить, что акции Dell в пятницу выросли на 32%, а рыночная стоимость акций NVIDIA на этой неделе превысила отметку в 2 триллиона долларов. Кроме того, Dell является одним из ключевых партнеров NVIDIA в сегменте центров обработки данных, поэтому указанная информация вполне может соответствовать действительности.