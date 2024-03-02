Такому развитию ситуации способствовал бурный рост спроса на оборудование ИИ

2023 финансовый год стал для Nvidia периодом прогресса. Бурное развитие искусственного интеллекта привело к массовому спросу на ускорители искусственного интеллекта и другое оборудование компании. Развитие цепочки поставок привело к тому, что NVIDIA расширила сотрудничество с TSMC как по экономическим, так и по технологическим причинам, поэтому компания стала основным клиентом полупроводникового гиганта.

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Согласно сообщению о доходах TSMC за 2023 финансовый год, NVIDIA стала вторым по величине клиентом TSMC, разместив заказы на сумму до 7,73 миллиарда долларов, что составляет 11% от общего дохода компании. Цифры совсем не удивительны, учитывая объемы продаж графических процессоров NVIDIA в предыдущие годы, что также создало узкое место в поставках для TSMC. Однако, несмотря на быстрый рост, Apple оставалась основным клиентом TSMC, на долю которой в 2023 году пришлось 17,52 миллиарда долларов и 25% общего дохода компании.

Другие фирмы, такие как MediaTek, AMD, Qualcomm, Broadcom, Sony и Marvell, составили остальную часть финансового роста TSMC в этом году. Однако NVIDIA и Apple сумели получить двузначную долю. Обе компании установили особые отношения с тайваньским гигантом, с нетерпением ожидая немедленного внедрения процессов следующего поколения, и доходы TSMC с этого момента будут только расти.

NVIDIA действительно добилась огромных успехов в своём присутствии в глобальной цепочке поставок, поскольку компания установила отношения с Samsung Foundry и IFS, пытаясь диверсифицировать свои источники. Несмотря на это, похоже, что Nvidia хочет остаться с TSMC в долгосрочной перспективе, что указывает на то, что компания может сыграть огромную роль в росте тайваньского гиганта в будущем, потенциально превзойдя Apple, если дела будут продолжаться текущими темпами.