К сожалению в акции участвуют не все страны, в число которых также не входит Россия

ASUS представила новую инициативу по кэшбэку, ориентированную на определенные страны. Предложение кэшбэка распространяется на некоторые модели линеек TUF Gaming и Dual с графическими процессорами Radeon RX 7000. Сумма предоставляемого кэшбэка зависит от региона и выполнения пользователем необходимых задач.

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Новая акция называется «ASUS AMD VGA Cashback Q1-2024», в настоящее время действует в ряде европейских стран. Пока распространение кэшбека на другие регионы остается неясным. Тем геймерам, которые планировали купить графический ускоритель ASUS Radeon следует узнать у своих продавцов, действует ли в настоящее время такая акция. Сразу стоит сказать, что Россия в число счастливчиков не попадает в силу известных причин.

Акция позволяет геймерам получить кэшбэк до 100 евро/110 фунтов стерлингов за Radeon RX 7900 XTX TUF и такую же сумму за Radeon RX 7900 XT. Существует как минимум одна модель на основе каждого ускорителя, поэтому для получения более подробной информации можно ознакомиться со списком ниже:

В Великобритании акция началась 26 февраля и завершится 31 марта. По правилам акции, покупки, совершенные после 21 февраля, также сохраняют право на кэшбэк. Это касается также Германии и Австрии. Между тем, во Франции акция стартует 4 марта и продлится до 30 марта, однако о покупках, совершенных до этого периода, не упоминается.