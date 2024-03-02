Пока такая возможность есть у пользователей, участвующих в программе предварительной оценки

У участников программы предварительной оценки Windows теперь появилось еще больше поводов для радости/ Microsoft представляет функцию, которая позволяет пользователям превратить свой телефон или планшет Android в веб-камеру для любого видеоприложения на ПК с Windows 11. Ранее уже предполагалось, что эта функция может появиться. Это означает, что теперь пользователи могут отказаться от громоздких веб-камер и наслаждаться высоким качеством камеры телефона на своем компьютере, причем без проводов и с определенной гибкостью.

Представьте себе, что вы используете камеру своего телефона для видеозвонков, конференций или даже потокового вещания и можете свободно переключаться между передней и задней камерами для получения идеальных снимков. Нужен небольшой перерыв во время разговора? Просто приостановите видеопоток со своего компьютера и возобновите его, когда будете готовы. Кроме того, можно даже использовать специальные эффекты, предлагаемые камерой телефона, добавляя разнообразие во взаимодействие с видео.

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Для начала пользователям необходимо убедиться, что на телефоне или планшете Android установлена ОС Android 9.0 или более поздняя версия и установлено приложение Link to Windows версии 1.24012 или более поздней версии. Подключить телефон в качестве веб-камеры очень просто: перейдите в «Настройки» > «Bluetooth и устройства» > «Мобильные устройства», выберите «Управление устройствами» и предоставьте компьютеру доступ к телефону. После этого компьютер получит необходимое обновление из Microsoft Store.

Microsoft также призывает пользователей делиться своими отзывами о новой функции, для чего нужно перейти в Центр отзывов (WIN + F) и поделиться ими в разделе «Устройства и драйверы» > «Связанные устройства». Хотя существуют сторонние приложения, такие как DroidCam, которые достигают того же конечного результата и существуют уже много лет, интеграция этой функции в Windows делает этот процесс более простым и быстрым.