Слух предполагает, что процессоры Snapdragon могут стать основой только складных моделей Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7

В прошлом году Samsung подтвердила, что заключила многолетнее соглашение с Qualcomm на высококлассные чипсеты для смартфонов. Однако это не остановило усилия Samsung по разработке собственных чипов Exynos. Отрывочный слух от надежного источника информации OreXDA гласит, что Samsung планирует в следующем году полностью перейти на чипсеты Exynos, по крайней мере, с серией Galaxy S.

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Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, которые планируются к выпуску в 2025 году, будут оснащены флагманским Exynos 2500. Samsung по-прежнему будет соблюдать соглашение Qualcomm, используя Snapdragon 8 Gen 4 (или его вариант для Galaxy) в Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, которые появятся в следующем году. Другой источник информации X @Tech_Reve заявил, что Exynos 2400 будет последним в своем роде, и Samsung назовет его преемника как-нибудь по-другому.

Наконец, серия Samsung Galaxy A среднего класса будет опираться на процессоры среднего класса Exynos и MediaTek Dimensity. Исключение процессоров Qualcomm из серии Galaxy A кажется странным, поскольку Samsung исторически предпочитала их аналогам MediaTek. Однако за последний цикл выпуска ситуация изменилась, и это позволяет Samsung использовать чипы Exynos в большем количестве своих устройств среднего класса.

Модельный ряд, полностью состоящий из Exynos, возможно, не так плох, как раньше. Exynos 2500 рекламируется как большое возвращение Samsung на рынок мобильных процессоров, называемое внутри компании «Dream Chip». На бумаге будущий флагман компании имеет преимущество перед Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy (техпроцесс SF 3GAP против TSMC N3E). Это, в сочетании с графическим процессором на архитектуре RDNA 3, основным ядром Cortex-X5 и десятью ядрами, может дать чипсету возможность окончательно свергнуть Apple.