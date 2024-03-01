Производительность будущей консоли должна превысить таковую у Steam Deck от Valve

Выход консоли Switch 2 ожидается ориентировочно в начале 2025 года, и ходит множество слухов о том, почему Nintendo так долго откладывала выпуск преемника. Некоторые считают, что отложенный запуск — это стратегический шаг, который дает Nintendo больше времени для производства достаточного количества устройств и сдерживания спекулянтов, в то время как другие думают, что Nintendo нужно дополнительное время для доработки игр, запускаемых в первой волне.

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У оригинальной консоли Switch практически не было конкурентов, когда она появилась в 2017 году, но на этот раз все будет не так. Такие портативные устройства, как Steam Deck, Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go, уже доступны, и Valve, без сомнения, работает над обновлением своего устройства. Также ходят слухи, что Sony может выпустить PS Vita 2. В таком случае можно подумать, что Nintendo выберет самое мощное оборудование для Switch 2, но, видимо, это не так.

Источники Moore's Law Is Dead (MLID) утверждают, что аппаратное обеспечение Switch 2 было утверждено в конце 2022 года и что он будет использовать экономичную версию чипа Orin с некоторыми настройками эффективности от Ada Lovelace. Он будет построен на 8-нм техпроцессе Samsung, являющимся не совсем новым, но у него есть свои преимущества с точки зрения стоимости и эффективности. Более того, поставка чипов также не должна быть проблемой. По мере того как другие производители переходят на новые технологические нормы, высвобождаются производственные мощности, которые Nintendo может использовать в своих интересах.

Один из источников в Nvidia также заявил, что AMD претендовала на использование в консоли Switch 2 своего оборудования, но в конечном итоге Nvidia выиграла битву.

Основываясь на всем, что сейчас известно, Moore's Law Is Dead считает, что Switch 2 должна превзойти Steam Deck текущего поколения. Выбор оперативной памяти может стать переломным моментом, поскольку Nintendo может выбрать объем 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ. Последнее представляется маловероятным, тогда как средний вариант вполне правдоподобен. В лучшем случае производительность может приблизиться к Xbox Series S, заключил Moore's Law Is Dead.

Что касается цены, то Nintendo, вероятно, примет это решение перед самым запуском, в зависимости от состояния рынка, но наиболее разумным кажется интервал между 349 и 499 долларами, причем 399 долларов кажется наиболее вероятным значением.