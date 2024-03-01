Данные часы являются практически копией OnePlus Watch 2, но с поддержкой сервисов Google и системой Wear OS

Oppo начала продавать Watch X, версию умных часов OnePlus Watch 2, выпущенных на этой неделе. Отмечу, что Oppo анонсировала Watch X на прошлой неделе в некоторых социальных сетях. Стоит сказать, что часы Watch X еще не были выпущены в Китае, это является обычной практикой для нового продукта Oppo. Предположительно, это связано с тем, что Watch X используют Wear OS и сервисы Google, ни один из которых не распространен в Китае.

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Тем не менее, похоже, что Watch X будут доступны только на тех рынках, где Oppo пользуется достаточной и большей популярностью, чем OnePlus. Например, Watch X в настоящее время недоступны в Европе, Индии и США. На всех этих рынках OnePlus продает Watch 2. В свою очередь OnePlus не предлагает свои последние умные часы в Малайзии, которая является первым рынком, где Oppo выпустила Watch X.

Как бы то ни было, Oppo Watch X и OnePlus Watch 2 имеют одно и то же аппаратное обеспечение. Таким образом, новинка оснащена 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и может работать до 4 дней от аккумулятора емкостью 500 мАч. Кроме того, Watch X имеют размеры 47 x 46,6 x 12,1 мм и весят 49 г без прилагаемого ремешка. Oppo оценила умные часы в Малайзии в 1399 малайзийских ринггитов (около 295 долларов), что фактически соответствует цене OnePlus Watch 2 в США. К сожалению, еще неизвестно, на каких еще рынках Oppo планирует продавать Watch X.