Компания обещает удивить покупателей невероятной громкостью и качеством звука

Сегодня на выставке MWC 2024 компания Nubia анонсировала свой первый музыкальный смартфон nubia Music. Это уникальное для компании устройство будет продаваться по цене 149 долларов и выделяется необычным дизайном задней панели, включающей крупный динамик и модуль камер, напоминающих старомодные проигрыватели пластинок. Телефон может похвастаться яркой задней крышкой и двумя 3,5 мм разъемами для наушников, что в эпоху повсеместного отказа от проводного подключения наушников выглядит, мягко говоря, необычно.

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Производитель обещает на 600% большую громкость, чем другие мобильные телефоны, и использует специальные алгоритмы для экстремального повышения громкости на основе искусственного интеллекта.

Как и следует ожидать точкой притяжения в nubia Music является впечатляющая акустическая система. Созданное для совместного прослушивания, устройство оснащено алгоритмом максимальной громкости, обеспечивающим оптимальную обработку высоких и низких частот. Этот акцент на качестве звука и совместном использовании выделяет Nubia Music среди конкурентов на рынке смартфонов.

Что касается технических характеристик, то nubia Music разочарует адептов максимальной производительности, так как работает на основе однокристальной системы производства UNISOC и предлагает 8 ГБ памяти в сочетании с накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ. Смартфон имеет 6,6-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ и частотой до 90 Гц, обеспечивающим плавное визуальное восприятие, дополненное световыми эффектами. Кроме того, телефон оснащен двойной задней камерой разрешением 50 МП, позволяющей пользователям снимать высококачественные фотографии и видео.

За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, обеспечивающая длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Кроме того, как и полагается музыкальному смартфону, nubia Music поддерживает различные улучшения звука, включая звуковые эффекты DTS:X Ultra, что еще больше повышает качество звука для пользователей.

Таким образом компания выпуском nubia Music должна порадовать любителей мобильной музыки, ищущих устройство, созданное специально для меломанов.