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goldas
Бывший руководитель AMD Radeon назвал NVIDIA картелем
Экс глава Radeon буквально заявил, что Nvidia -это картель, и она контролируют все поставки графических ускорителей

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 Согласно статье в Wall Street Journal, NVIDIA может отложить заказы на графические процессоры для центров обработки данных, если клиенты начнут рассматривать другие варианты. Об этом заявила компания GroQ, новый производитель микросхем для работы с искусственным интеллектом. Такие клиенты с осторожностью подходят к поиску альтернативного аппаратного обеспечения с искусственным интеллектом, опасаясь, что NVIDIA потенциально может задержать поставку уже заказанных продуктов в качестве ответной меры.

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 Вопреки заявлениям NVIDIA о добросовестной практике поставок и предложении альтернативного доступа к вычислительному оборудованию во время задержек поставок, генеральный директор Groq Джонатан Росс утверждает, что некоторые клиенты избегают встреч с конкурирующими производителями Al микросхем. Этим клиентам, которые часто платят авансом, может потребоваться целый год в ожидании поставок нового оборудования. Несмотря на задержки, некоторые клиенты предпочитают дождаться обновлений от NVIDIA, а не рассматривать альтернативные варианты от других производителей.

 Бывший старший вице-президент и генеральный директор AMD Radeon Скотт Херкельман предполагает, что такие ситуации встречаются чаще, чем можно подумать. Он утверждает, что NVIDIA применяет аналогичную тактику с клиентами центров обработки данных, OEM-производителями и партнерами, влияя также на реселлеров и даже на средства массовой информации.

 Херкельман отметил, что после разногласий вокруг Партнерской программы GeForce (GPP) NVIDIA приняла более осторожный подход, избегая письменных соглашений. Когда всплыли подробности о GPP, компания столкнулась с пристальным вниманием со стороны средств массовой информации, что в конечном итоге привело к ее закрытию.

#amd #nvidia #radeon
Источник: videocardz.com
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