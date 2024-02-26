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Intel анонсировала 288-ядерный процессор Sierra Forest
Новая линейка процессоров Xeon предназначена для периферийных сетей и будет отличаться высокой энергоэффективностью

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 Серия процессоров Xeon под кодовым названием «Sierra Forest» готовится к выходу в этом году. Intel не называет точную дату, но компания подтверждает, что это будет конструкция с 288 энергоэффективными ядрами, о которой было объявлено в прошлом году. После этих чипов выйдут модели Granite Rapids-D.

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 По данным Intel, чипы Xeon Sierra Forest обеспечат до 2,7 раз более высокую производительность на стойку по сравнению с серверной платформой 2021 года, в которой используются либо процессоры Ice Lake, либо Cascade Lake. Эти серверные архитектуры состоят из разных типов ядер ЦП, включающих ядра производительности, поэтому такое сравнение не совсем подходит. Однако это подчеркивает сдвиг в сфере периферии и телекоммуникаций, где количество ядер имеет приоритет над пиковой одноядерной производительностью.

 Еще одним важным фактором для таких периферийных серверов является их энергоэффективность. Процессоры Xeon следующего поколения будут коммерчески доступны с программным обеспечением Intel Infrastructure Power Manger (IPM), разработанным для сетей 5G.

 Кроме того, Intel заявляет о снижении энергопотребления на 30%. Компания знает, что современная сеть 5G должна опираться на энергоэффективную инфраструктуру, которая приведет к меньшему выбросу углекислого газа и снижению затрат, что в конечном итоге может привести к снижению стоимости владения и помочь поставщикам мобильных сетей построить больше базовых станций.

Intel заявляет о 20-процентной экономии энергии и двукратном увеличении емкости vRAN (виртуализированных сетей радиодоступа). И Sierra Forest, и Granite Rapids-D будут поддерживать vRAN. Согласно сообщениям, линейка Granite Rapids должна появиться позже вместе с Sierra Forest, а выпуск варианта Granite Rapids-D теперь подтвержден в 2025 году.

 Теперь Intel представила новую платформу на мероприятии MWC 2024 в Барселоне, где посетители смогут увидеть реальную демонстрацию процессоров Intel Xeon следующего поколения линейки Sierra Forest.

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Источник: videocardz.com
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Intel анонсировала 288-ядерные процессоры Sierra Forest, состоящие только из E-ядер
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