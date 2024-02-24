Всего дл покупки будет доступно 12 моделей видеокарты от разных производителей по цене от 549 долларов

AMD сейчас готовится к официальному запуску модели Radeon RX 7900 GRE в западных странах. Компания добавит этот вариант в свой ассортимент в ответ на выход RTX 4070 (Ti) SUPER. Видеокарта GRE (Golden Rabbit Edition) теперь будет доступна в Северной Америке, и не только через системных интеграторов.

Как показано ниже, некоторые розничные продавцы начинают размещать на своих страницах RX 7900 GRE.

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Модель RX 7900 GRE служит золотой серединой между Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT. Она оснащена графическим процессором Navi 31 XL с 5120 потоковыми процессорами, что всего на 5% меньше, чем у RX 7900 XT, и более чем на 33% превышает их количество у RX 7800 XT. Что касается памяти, то карта имеет емкость 16 ГБ GDDR6, поэтому в этом отношении характеристики очень похожи на RX 7800 XT.

На бумаге RX 7900 GRE выглядит интересным обновлением по сравнению с RX 7800 XT, но на самом деле эта модель ограничена мощностью в 260 Вт, что даже меньше, чем у RX 7800 XT с мощностью 263 Вт. Возможно, с появлением новых нестандартных вариантов AMD позволит партнерам увеличить эту характеристику.

Теперь можно подтвердить, что партнеры будут выпускать новые модели на базе RX 7900 GRE, некоторые из которых недавно были замечены в Китае, а другие появятся на следующей неделе. В число этих моделей входят Sapphire RX 7900 GRE PURE, XFX RX 7900 GRE QICK 319, PowerColor RX 7900 GRE Hellhound и Gigabyte RX 7900 Gaming OC.

Всего есть 12 моделей на базе RX 7900 GRE, каждая из которых основана либо на печатной плате RX 7900 XT, либо на RX 7800 XT. Однако, учитывая схожие требования к питанию, кулеры обычно остаются без изменений. Все они перечислены в таблице ниже:

По слухам, запуск Radeon RX 7900 GRE должен состояться 27 февраля, при этом формальное эмбарго на обзор снимается днем раньше. Об этом заявил Moore's Law is Dead в недавнем видео. Портал Videocardz.com также подтвердил, что на следующей неделе действительно будет новая волна обзоров, но стоит отметить, что многие западные СМИ уже сделали обзор этой модели после ее выхода полгода назад. Новые обзоры — это всего лишь формальность.

Стоит также отметить, что недавно цена на карту была снижена с 649 до 549 долларов, что распространяется только на системных интеграторов. Тем не менее это также должна быть рекомендуемая розничная цена для запуска на розничном рынке.