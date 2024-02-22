Новые вентиляторы размером 120 и 140 мм не оснащаются подсветкой и выделяются уникальной особенностью менять направление воздушного потока

Компания Thermaltake анонсировала два новых вентилятора высокого статического давления без RGB-подсветки, обладающие некоторыми уникальными возможностями, которые обычно не встречаются в вентиляторах без RGB-подсветки. Новые вентиляторы Toughfan EX12 Pro и EX14 Pro можно крепить друг к другу с помощью магнита, позволяя уменьшить количество кабелей в корпусе компьютера. Лопасти вентилятора также можно вынуть из корпуса и перевернуть, чтобы изменить ориентацию воздушного потока вентилятора.

реклама

В вентиляторах с магнитным креплением нет ничего нового, но вентиляторы без RGB редко имеют эту функцию, что отлично подходит для пользователей, которые не любят вентиляторы с подсветкой, но любят опрятный внутренний мир системы. Каждый вентилятор оснащен выступами с левой и правой стороны, которые прикрепляются к другим идентичным вентиляторам с помощью магнита в последовательной конфигурации. Это позволяет соединить два или три вентилятора с помощью всего одного кабеля, что значительно упрощает менеджмент кабелей.

Что является новым, так это съемные лопасти вентиляторов Thermaltake, которые значительно расширяют их возможности. Традиционно, если вы хотите установить приточные вентиляторы снизу или сбоку корпуса, то придется монтировать их таким образом, чтобы задняя часть кожуха вентилятора была направлена вперед в корпусе, делая заднюю часть вентилятора полностью видимой через боковую стенку, если она прозрачна, вместе со всеми кабелями.

Производители вентиляторов исправили это, создав специализированные вентиляторы с перевернутыми лопастями, что позволяет скрыть заднюю часть кожуха вентилятора. Подход Thermaltake существенно более гибкий, позволяя пользователям выбирать, какую ориентацию лопастей вентилятора они хотят использовать для своей конкретной системы. Компания Thermaltake добилась этого, внедрив выдвижные концентраторы вентиляторов, которые можно переворачивать, чтобы изменить направление воздушного потока. Это фантастическая функция, предлагающая гораздо большую гибкость по сравнению с исходными конструкциями вентиляторов с перевернутыми лопастями, которые являются статичными и не могут быть изменены.

Помимо этих двух интересных функций, сами вентиляторы выпускаются в форм-факторах 120 мм и 140 мм. Версия диаметром 120 мм может иметь скорость вращения вентилятора до 2000 об/мин и обеспечивает максимальный воздушный поток 70,8 кубических футов в минуту при уровне шума 22,6 дБА. Вариант диаметром 140 мм также может развивать скорость до 2000 об/мин, но имеет гораздо более мощный воздушный поток — 119,6 кубических футов в минуту, но ценой будет более высокий уровень шума в 31,6 дБА.

Каждый вентилятор имеет девять лопастей, изготовленных из жидкокристаллического полимера. Thermaltake утверждает, что этот материал сводит к минимуму вибрации при работе на максимальной скорости. Говоря о вибрации, следует сказать, что Thermaltake использует антивибрационные резиновые прокладки, чтобы еще больше погасить вибрацию. Компания пока не объявила цены, но вполне возможно, что эти вентиляторы будут дешевле, чем некоторые существующие, поскольку они не оснащены светодиодной подсветкой.