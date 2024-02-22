Сразу стоит отметить нецелесообразность с практической точки зрения подобной переделки при использовании карты в игровых целях, что и показали итоговые тесты

В последнее время в сети появляется информации о модификации той или иной видеокарты. Особенно это касается моделей предыдущих поколений, которые стали значительно дешевле и позволяют без особых затрат проводить различные эксперименты.

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Очередным таким опытом стала замена чипов памяти на более емкие на видеокарте EVGA GeForce RTX 2080, которая в оригинальном варианте оснащена 8 ГБ кадрового буфера. Причем чипы памяти для квалифицированной команды моддеров предоставил сам заказчик переделки.

Однако перед экспериментом моддеры решили проверить, не занимался ли подобным с предоставленной картой кто-либо до этого. Сама по себе работа для моддеров имеет прежде всего спортивный интерес, а делать то, что уже было, никому не хотелось. В итоге, после проведенных поисков моддеры не нашли ни одного результата о предыдущих попытках и приступили к работе.

Стоит напомнить, что видеокарта RTX 2080 является довольно старой моделью, выпущенной в далеком 2018 году, и основанной на графическом процессоре TU104-400 на архитектуре Turing. Эта модель была очень хорошим ускорителем на момент запуска и включала 2944 ядра CUDA, 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 256-битном интерфейсе.

Что касается процесс модификации, то он был довольно простым. Необходимо было только демонтировать старые модули и припаять на их место чипы памяти большего объема. Кроме того, необходимо соединить перемычки (как показано выше), чтобы заставить графический процессор распознать новые модули памяти.

При условии правильного проведения манипуляций программное обеспечение, например, GPU-Z, теперь должно распознать новый объем видеопамяти, который по итогам составил 16 ГБ. Как показано, карта отлично показала себя в работе с использованием официальных драйверов Nvidia, и никакие изменения ПО не понадобились.

Как бы там ни было, но подобного рода модификация не оказывает существенного повышения производительности в играх. Об этом свидетельствует тестирование в игре Resident Evil 4, которая имеет повышенные требованиями к объему памяти. В результате частота кадров выросла всего на 1 процент, что вполне укладывается в погрешность измерений, и таким образом игра, как говорится, не стоит свеч.



