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NVIDIA снизила цену на GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti Founders Edition в Китае
Это довольно необычных ход, так как карты эталонного дизайна от Nvidia обычно не получают снижения цены

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 Геймеры в Китае теперь могут насладиться долгожданным изменением цен на серию видеокарт NVIDIA Founders Edition. Компания решила снизить цены на две свои модели среднего класса, а именно на RTX 4070 и RTX 4060 Ti 8 ГБ. Эта скидка предоставляется в форме купона на 200 юаней, что эквивалентно примерно 27 долларам.

 Хотя это снижение цен не столь значительно, как хотелось бы, оно все равно важно, поскольку карты Founders Edition редко получают стоимость ниже их обычных аналогов. На RTX 4070 ранее была официальная корректировка цен после презентации RTX 4070 SUPER в январе. В соответствии с тенденцией мирового рынка, цены на кастомные модели уже начали снижаться ниже рекомендуемой розничной цены. Некоторые из самых доступных моделей RTX 4070 теперь доступны по цене на 350 юаней ниже рекомендованной розничной цены, что соответствует примерно 49 долларам.

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Официальные цены NVIDIA RTX 40 в Китае:

• GeForce RTX 4090 (D): 12 999 юаней;

• GeForce RTX 4080 SUPER: 8099 юаней;

• GeForce RTX 4080: 9499 юаней;

• GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 6499 юаней;

• GeForce RTX 4070 Ti: 9499 юаней;

• GeForce RTX 4070 SUPER: 4899 юаней;

• GeForce RTX 4070: 4799 иен → 4599 юаней;

• GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ: 3899 юаней;

• GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ: 3199 юаней → 2999 юаней;

• GeForce RTX 4060 86 ГБ: 2399 юаней.

 Стоит отметить, что в последнее время значительно возросла конкуренция на рынке видеокарт среднего сегмента. Модели RTX 4070 и RTX 4060 Ti сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны моделей Radeon RX 6750 GRE. Однако стоит отметить, что цены на топовые модели, такие как RTX 4090(D) или RTX 4080, остаются неизменными.

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Источник: videocardz.com
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