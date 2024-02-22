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goldas
Newegg продает восстановленные видеокарты Radeon RX 7900 XT за 649 долларов
С учётом наличия гарантии такое предложение может быть довольно выгодным

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 После недавнего снижения стоимости Radeon RX 7900 XT до 699 долларов в некоторых магазинах в феврале, цена на данную видеокарту возвращается к диапазону от 729 до 749 долларов, и дополнительным негативным моментом является отсутствие на данный момент каких-либо акций с бесплатными играми в комплекте. Таким образом сейчас не самое лучшее время для покупки RX 7900 XT, если только геймеры не готовы изучить воспользоваться альтернативными возможностями её приобретения.

 Магазин Newegg сделал ход в данном направлении, выпустив несколько бывших в употреблении и отремонтированных карт в продажу. Эти карты имеют хорошее качество и прошли тестирование производителя. Положительным моментом является то, что потребители по-прежнему пользуются той же гарантией с возможностью вернуть товар, если захотят. Восстановленные карты стоят 649 долларов, что на 100 долларов меньше официальной рекомендованной розничной цены в 749 долларов. Таким образом приобретение указанных экземпляров может быть достойной альтернативой покупке новой видеокарты.

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 На следующей неделе компания AMD собирается выпустить Radeon RX 7900 GRE на рынок США, и она должна дебютировать с одновременным снижением цены с первоначальных 649 до 549 долларов, как было объявлено в январе. Эта корректировка выводит на рынок высокопроизводительных графических процессоров Radeon довольно интересную модель. Сейчас на Newegg новые карты серии Radeon RX 7000 можно купить по следующим ценам:

• RX 7900 XTX: 929 долларов;

• RX 7900 XT: 729 долларов;

• RX 7900 GRE: 549 долларов(запуск на следующей неделе);

• RX 7800 XT: 489 доллара.

 Геймеры, ищущие высокопроизводительные графические ускорители, теперь имеют множество вариантов карт Radeon стоимостью менее 600 долларов с 16 ГБ видеопамяти, а вариант с 20 ГБ теперь доступен менее чем за 700 долларов. В этом отношении графические карты NVIDIA намного дороже, если исходить из конфигурации памяти.

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Источник: videocardz.com
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Newegg продает восстановленные видеокарты Radeon RX 7900 XT за 649 долларов
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