Под прицел обновления попадают системы с Windows 11 21H2 и Windows 11 22H2

Компания Microsoft имеет богатый опыт по принуждению пользователей компьютеров к использованию более новых версий Windows. Хотя часть пользовательской базы Windows 11 предпочитает сама контролировать обновление операционной системы, Microsoft хочет гарантировать, что значительная часть пользователей использует последние сборки Windows 11. Так обстоит дело и с Windows 11 23H2, которая вступает в более широкую фазу развертывания.

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В документе поддержки Microsoft объяснила, что она автоматически обновит подходящие устройства до Windows 11 23H2. «Это автоматическое обновление предназначено для устройств с Windows 11, обслуживание которых достигло или приближается к концу», — заявила Microsoft.

В этом случае автоматические обновления до версии 23H2 будут нацелены на системы, на которых в настоящее время установлены Windows 11 21H2 и Windows 11 22H2. Windows 11 21H2 достигла окончания срока службы (EOL) 10 октября 2023 года, а срок окончания срока службы Windows 11 22H2 заканчивается 8 октября текущего года. В эти даты Microsoft прекратит предоставлять обновления безопасности и другие улучшения для этих сборок.

«Чтобы обеспечить вашу защиту и продуктивность, Центр обновления Windows автоматически инициирует обновление функций для потребительских устройств Windows 11 и неуправляемых бизнес-устройств, обслуживание которых подходит к концу или в течение нескольких месяцев после него. Это обеспечивает поддержку вашего устройства и получение ежемесячных обновлений, которые имеют решающее значение для безопасности и здоровья экосистемы», — пояснила Microsoft в октябре 2023 года.

Автоматические обновления до Windows 11 23H2 начнутся поэтапно на основе машинного обучения. Microsoft использует этот подход для выявления и определения систем с оборудованием, наиболее совместимым с новой версией, чтобы уменьшить проблемы клиентов. Системы с определенной несовместимостью оборудования будут отодвинуты в конец очереди обновлений, чтобы обеспечить возможность обновления программного обеспечения/драйверов для устранения нерешенных проблем. Microsoft уже некоторое время использует этот подход на основе машинного обучения, в том числе когда начала развертывать Windows 11 на соответствующих ПК под управлением Windows 10.

Microsoft инициировала ограниченный выпуск Windows 11 23H2 в октябре 2023 года. Это ни в коем случае не глобальное обновление операционной системы, но оно вносит изменения в управление приложениями, представляет модель драйвера дисплея Windows 3.2 и добавляет встроенный инструмент чата для Microsoft Teams.