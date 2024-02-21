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Moore Threads официально представила видеокарту MTT S30
Новинка относится к картам начального уровня и предназначена для работы с контентом и обработки видео

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 Как и ожидалось, китайская компания Moore Threads выставила на продажу свой графический процессор начального уровня S30. Эта компания, основанная бывшим руководителем NVIDIA в Китае, разработала собственную архитектуру под названием MUSA и во многих аспектах заимствует маркетинг у более крупного конкурента.

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 В серию карт MTT S для настольных ПК теперь входят 5 различных моделей, но ни одна из них не является достаточно быстрой, чтобы внести какие-либо изменения на рынок графических процессоров. Самая мощная модель MTT S80 может предложить производительность только на уровне NVIDIA GT 1030/GTX 16. Тем не менее компания Moore Threads добилась огромного прогресса в разработке своих драйверов, часто демонстрируя двузначный прирост производительности в играх, подобно тому, что можно наблюдать с графическими процессорами Intel Arc. Судя по некоторым обзорам, всего за один год драйверы графического процессора показали удвоенную производительность.

 Последним выпущенным графическим процессором для настольных ПК является модель S30, модель начального уровня с 25 процентами ядер и памяти, имеющихся в MTT S80. Карта включает 1024 ядра MUSA и оснащается 4 ГБ локальной памяти на 128-битной шине. Новинка имеет небольшую мощность и ей не нужен дополнительный разъем питания. Видеокарта может выводить изображение с разрешением до 4K со скоростью 60 кадров в секунду через порт HDMI 2.0. Что интересно, это наличие на S30 устаревшего аналогового разъема VGA.

 MTT S30 не является игровым графическим ускорителем и найдет свое место только в системах для аппаратного ускорения видео на базе графических процессоров. Одной из самых сильных сторон новинки является декодирование видео H.264, H.265 и AV1. На изображении ниже видно, как видеокарта позволяет снизить загрузку центрального процессора при работе с контентом.

 Еще одна особенность, на которую стоит обратить внимание — это поддержка графического API DirectX. Эта поддержка была добавлена в последнем драйвере для ОС Windows, но, что интересно, не указано, какая именно версия DirectX поддерживается.

 Moore Threads оценила модель MTT S30 всего в 399 юаней, что составляет около 55 долларов. Ожидается, что карта поступит в продажу 29 февраля.

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Источник: videocardz.com
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AMD намеренно задерживает выход Radeon RX 7600 XT в Китае
Moore Threads выпускает видеокарту начального уровня S30 с поддержкой декодирования AV1
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