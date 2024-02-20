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goldas
Moore Threads представила графическую карту MTT S30
Данная карта относится к начальному уровню и абсолютно не предназначена для игр

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 Компания выпустила новый графический драйвер версии 260.60, основной упор которого сделан на оптимизации игровой производительности с помощью API DirectX 11. Ожидается, что этот драйвер повысит производительность в различных играх, включая Genshin Impact, Metro 2033 и Assetto Corsa. Кроме того, он обеспечивает поддержку новых игр, таких как Baldur's Gate 3, Crossfire, World of Tanks и даже Crysis 3. Примечательно, что выпуск этого драйвера совпадает с выпуском драйвера Ubuntu для флагманской модели MTT S80.

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 Важным обновлением является включение поддержки графического процессора MTT S30. Хотя MTT S30 был анонсирован несколько месяцев назад, теперь он впервые официально поддерживается драйвером для Windows. Некоторые энтузиасты графических процессоров из Музея VGA некоторое время назад смогли приобрести эти графические процессоры. Как видно, внешний вид S30 несколько отличается от официального фото Moore Threads.

 В отличие от игровых карт S80 и S70 или модели для рабочей станции S50, младшая карта S30 и ее более медленный аналог S10 предназначены для офисного использования. Эти карты не предназначены для игр, и это видно по их очень ограниченному количеству ядер MUSA — 1024, что составляет лишь четверть ядер, имеющихся в S80.

 И MTT S30, и MTT S10 имеют одинаковое количество ядер, но различаются тактовой частотой, конфигурацией памяти и настройками питания. Эти карты работают в диапазоне мощности от 30 до 40 Вт и не требуют внешних разъемов питания. Они служат заменой старых графических процессоров, которые больше не получают поддержки и могут использоваться в деловых и государственных системах, по каким-то причинам до сих пор полагающихся на разъем VGA, а S30/S10 могут поддерживать такие мониторы.

 Объем встроенной памяти варьируется от 4 ГБ для S30 до 2 ГБ для S10. Стоит отметить, что карта имеет всего 8 линий PCIe предположительно версии Gen4. Карты поддерживают вывод изображения в формате 4K через разъем HDMI и включает в себя кодер AV1.

 Графический ускоритель S30 рекламируется в качестве модели со встроенной поддержкой приложений Android через графический API OpenGL ES. Хотя видеокарта также поддерживает Vulkan, на официальном сайте пока нет упоминания о поддержке DirectX какой-либо версии. Но это должно измениться с выпуском драйвера MTT для Windows.

 Компания Moore Threads еще не опубликовала полный список изменений, но обновление теперь доступно через программное обеспечение PES для графических процессоров MTT.

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Источник: videocardz.com
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