Эта видеокарта не является дешевой для данной модели и оснащена RGB-подсветкой

KFA2 - бренд видеокарт Galax, ориентированный на ЕС, сегодня выпустил видеокарту GeForce RTX 3050 6 ГБ EX, являющуюся премиальной версией недавно выпущенного графического ускорителя начального уровня от NVIDIA. Карта KFA2 EX оснащена усовершенствованным радиатором с алюминиевыми ребрами, в котором используется сплющенная медная тепловая трубка для более широкого контакта с графическим процессором и лучшего распределения тепла по радиатору. Карта длиной 224 мм также имеет пару премиальных особенностей, таких как металлическая задняя панель и светодиодная подсветка RGB. Настройка освещения включает в себя физический переключатель на задней стороне карты, с помощью которого его можно отключить, а также функцию остановки вентилятора в режиме отсутствия нагрузки. Карта предлагает небольшой заводской разгон до 1485 МГц по сравнению с эталонной частотой 1475 МГц. Питание осуществляется через слот PCIe и дополнительных разъемов питания на видеокарте нет.

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Напомню, что NVIDIA выпустила GeForce RTX 3050 6 ГБ в качестве нового графического ускорителя начального уровня. Он основан на более старой графической архитектуре Ampere и 8-нм кристалле GA107. Графический процессор включает 18 потоковых мультипроцессоров, которые в свою очередь имеют в сумме 2304 ядра CUDA, 72 тензорных ядрами, 18 ядер трассировки лучей, 72 TMU и 32 ROP, а также 6 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с и узкую 96-битную шину памяти. Всё это приводит к значительному снижению производительности по сравнению с оригинальной RTX 3050 8 ГБ. Что касается стоимости новинки, то KFA2 оценивает RTX 3050 6 ГБ EX в 199 евро.