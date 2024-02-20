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Процессоры AMD Zen6 будут оснащены встроенной графикой RDNA5
В сети постепенно начинает появляться информация о будущих архитектурах CPU и GPU компании AMD

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 В настоящее время AMD разрабатывает две основные архитектуры: Zen5 «Nirvana» и Zen5с «Morpheus». Ожидается, что эти ядра станут существенным обновлением семейства архитектуры Zen как с точки зрения производительности, так и с точки зрения технологии, используемой для их упаковки.

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 Архитектура Zen5 должна дебютировать в этом году в рамках серии Granite Ridge и APU Strix Point. Предполагается, что первая включает в себя ту же встроенную графику на архитектуре RDNA2, что и Raphael, поскольку обе архитектуры, как говорят, используют одни и те же 10 кристаллов, на которых расположен графический процессор. С другой стороны, Strix Point представляет собой APU с мощным интегрированным графическим процессором на архитектуре Navi 3.5 (RDNA3.5).

 Следующая на очереди клиентская архитектура Zen6 под кодовым названием «Medusa» станет серьезным сдвигом для AMD, поскольку, по слухам, теперь компания будет использовать 2,5D межсоединения вместо традиционной конструкции с несколькими кристаллами. Это улучшит скорость полосы пропускания между чипсетами.

 По словам Everest, компания планирует использовать RDNA5 iGPU для клиентских процессоров Zen6. Предположительно это означает, что один из чиплетов будет иметь кристалл RDNA5. Это говорит о том, что компания AMD пропустит RDNA4. Об AMD RDNA5 (Navi5) пока мало что известно, но в официальных документах Microsoft архитектура упоминается как кандидат на использование в качестве в игровой консоли следующего поколения.

 Что касается слухов, то клиентская архитектура AMD Zen6 может использовать меньший технологический процесс, а возможно и сочетание 3-нм и 2-нм производственных норм, и её следует ожидать не раньше 2025/2026 годов.

#amd #процессоры #процессоры amd #zen 5 #zen 6 #rdna 5
Источник: videocardz.com
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Потребительские Zen 6 процессоры AMD могут получить интегрированную графику RDNA 5
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