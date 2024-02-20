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Процессоры AMD Zen 5 поступят в массовое производство в третьем квартале 2024 года
Предполагается, что новые процессоры обеспечать прирост производительности до 10 процентов по сравнению с чипами Ryzen 7000

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 Текущие архитектуры AMD Zen 4 и 4c постепенно устаревают, и компания активно разрабатывает их преемника, который, по слухам, дебютирует уже в этом году. Недавняя утечка предполагает, что процессоры на архитектуре Zen 5 поступят в массовое производство в третьем квартале 2024 года.

 Новость исходит от китайского технологического агентства UDN, которое утверждает, что чипы Zen 5, как ожидается, поступят на производственные линии заводов TSMC в период с апреля по июнь, а массовое производство запланировано на следующий квартал. В сообщении указывается, что основные процессоры Zen 5 будут оснащены ядрами Nirvana, а чипы, предназначенные для сегмента плотных вычислений как для клиентских, так и для серверных приложений, будут поставляться с ядрами Zen 5c Prometheus.

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 Стоит отметить, что, хотя ранее ходили слухи, что Zen 5 и Zen 5c будут использовать 4-нм и 3-нм технологические производственные процессы TSMC соответственно, в новом отчете предполагается, что Zen 5 Nirvana будет построен с использованием 3-нм техпроцесса. В настоящее время остается неясным, какое из сообщений является точным, и необходимы дальнейшие разъяснения.

 Последнее сообщение противоречит недавней утечке, согласно которой процессоры Ryzen 9000 Granite Ridge с ядрами Zen 5 дебютируют во втором квартале этого года. Источник информации также заявил, что новые чипы обеспечат улучшение IPC как минимум на 10 процентов по сравнению с серией Ryzen 7000, что приведет к повышению производительности, несмотря на схожие тактовые частоты. Кроме того, источник сообщил, что процессоры Ryzen 9000 будут иметь тот же дизайн микросхем, что и Zen 2/3/4, и тот же кристалл ввода-вывода, что и Zen 4.

 В более ранних сообщениях также указывалось, что процессоры Ryzen 9000 будут иметь от шести до 16 ядер и включать встроенную графику на архитектуре RDNA 2 или новой RDNA 3.5. Сообщается, что TDP этих чипов будет находиться в диапазоне от 65 до 170 Вт. Предполагается, что процессоры Granite Ridge будут иметь до 64 МБ кэш-памяти L3 и 16 МБ кэш-памяти L2, а также поддерживать память стандарта DDR5 со скоростью до 6400 МТ/с.

 На сегодняшний день о Zen 5 официально известно довольно мало, но ранее AMD подтвердила, что ядра следующего поколения будут использоваться в процессорах линейки Ryzen 9000 для настольных ПК. Также было подтверждено, что будущие чипы будут использовать платформу AM5 и получат совместимость с существующими материнскими платами серии 600.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 7000 #zen 4 #am5 #zen 5 #ryzen 9000 #zen 5c
Источник: techspot.com
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