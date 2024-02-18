Данный шаг разработчиков связан с проблемами, являющимися результатом использования FSR, причем даже без её активации в настройках

В Nightingale, новой игре, запуск которой запланирован через два дня, изначально планировалось использовать все новейшие технологии масштабирования, такие как Intel XeSS, NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR3. Однако в последнюю минуту команда разработчиков приняла решение исключить поддержку AMD FSR из-за проблем, обнаруженных во время стресс-тестирования сервера для кооперативной онлайн-игры.

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Данные о сбоях показали, что значительное их количество было связано с интеграцией AMD FSR3, независимо от того, была ли эта технология активна или нет. В результате было принято решение удалить FSR3 из стартовой версии Nightingale.

Команда разработчиков активно сотрудничает с внешними партнерами, предположительно также из AMD, для решения проблем и потенциальной реинтеграции FSR3 в будущем. Однако это не обязательно может включать версию FSR3 с генерацией кадров.

Перед этим анонсом команда опубликовала официальное руководство по производительности Nightingale, где рекомендовалось по возможности использовать технологию генерации кадров. Утверждается, что это может привести к повышению производительности до 80%.

Первоначально предполагалось, что и NVIDIA DLSS, и AMD FSR будут поддерживаться игрой. Остается надеяться, что команда разработчиков сможет добавить FSR2 хотя бы через какое-то время после запуска и FSR3, когда все проблемы будут устранены.