Это конечно первые тесты, но проигрыш в 10-15 процентов говорит о многом

Причина, по которой консоль Claw от MSI удалось привлечь к себе всеобщее внимание, заключается в том, что они покажут, являются ли архитектура Intel Meteor Lake достойной для сегмента портативных устройств. Несмотря на то, что консоль пока не вышла на мировой рынок, похоже, что несколько китайских обозревателей приобрели эти устройства и сравнили их с существующими конкурентами на рынке, чтобы рассказать потенциальным потребителям, является ли она хорошим выбором или нет.

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Напомню, что MSI Claw выпускается в двух разных вариантах с процессорами Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 5 135H, причем обе модели имеют умеренную разницу в производительности. Обозреватели протестировали портативный компьютер в различных игровых сценариях, показав, какую производительность следует ожидать от обоих вариантов, и сравнив его с портативным устройством ASUS ROG Ally. Результаты довольно интересны, и они также были протестированы на нескольких настройках мощности TDP.

Итак, что касается тестов, то рецензент протестировал портативные компьютеры в Shadow of The Tomb Raider и, согласно встроенным в игру тестам, MSI Claw (Core Ultra 155H) отстал от ROG Ally на всех протестированных уровнях мощности со средним показателем разницы в производительности в 10-15 процентов.

Подобное наблюдалось и в других играх, таких как Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. Хотя эта разница довольно велика, важно отметить, что ASUS ROG Ally находится в гораздо более зрелом состоянии в отношении поддержки драйверов и других ресурсов, а консоль MSI Claw еще даже не появилась на рынке. Таким образом, можно ожидать, что разница в производительности сократится после ряда оптимизаций и обновлений прошивки.

Помимо противопоставления ROG Ally, рецензент также сравнил два варианта MSI Claw друг с другом, показав разницу в производительности между двумя моделями. Поскольку обе модели оснащены чипами Intel Meteor Lake с различным количеством ядер Xe и ядер ЦП, то разница в производительности была заметна, особенно в требовательных играх, где разрыв превышал 20%.

Хотя эти результаты, безусловно, интересны, важно отметить, что не следует ожидать, что они будут окончательными, поскольку устройство может получить значительное повышение производительности по мере приближения официальной даты запуска. Тем не менее очевидно, что ROG Ally от ASUS с APU AMD Ryzen Z1 по-прежнему является лучшим портативным игровым устройством, и будет интересно посмотреть, как модели следующего поколения будут конкурировать с портативными устройствами на базе Meteor Lake и будущих процессоров Core Ultra.