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XFX готовит к выходу Radeon RX 7800 XT белого цвета
Карта XFX под названием Radeon RX 7800 XT Speedster QICK 319 White Edition аналогична оригинальной модели черного цвета и не имеет разгона

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 Компания XFX собирается представить новую модель видеокарты, построенную на архитектуре RDNA3 и впервые отличающуюся уникальной конструкцией системы охлаждения белого цвета. Компания идет в ногу с последними тенденциями рынка, присоединяясь к производителям, предлагающим видеокарты в различной цветовой гамме.

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 Для своего первого белого дизайна XFX выбрала Radeon RX 7800 XT. Хотя компания ранее уже участвовала в шумихе вокруг белого графического ускорителя Radeon RX 6750 GRE 10 ГБ Snow Wolf (на фото ниже), это первая карта в серии RX 7000, которая имеет аналогичный белый стиль. Что касается Radeon RX 6750 GRE 10 ГБ Snow Wolf, то эта конкретная модель предлагается исключительно на китайском рынке и недоступна для продаж на глобальном рынке.

 Похоже, что новая модель полностью основана на существующей RX 7800 XT Speedster QICK 319 Core Edition. Модели QICK считаются более экономичным вариантом по сравнению с серией MERC. По сути, это означает отсутствие заводского разгона и отсутствие серебряных вставок вокруг вентиляторов и на задней панели.

 Карта оснащена полноценным графическим процессором Navi 32 с 3840 потоковыми процессорами и 16 ГБ памяти стандарта GDDR6. Конструкция системы охлаждения включает три вентилятора и имеет толщину 2,5 слота. За питание карты отвечают два 8-контактных разъема питания.

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #xfx #rx 7800 xt
Источник: videocardz.com
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XFX выпустит RX 7800 XT с полностью белым дизайном
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